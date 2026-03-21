Найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно — звернення Президента

Бажаю здоровʼя!

Коротко про сьогодні. Перше – вранці говорили з Премʼєр-міністром Свириденко та міністром енергетики Шмигалем по ситуації після російських ударів. На Чернігівщині були значні відключення, зараз частина регіону без електрики. Ремонтні роботи тривають. Був і повторний удар. Тим не менше необхідні сили для відновлення залучені. Хочу подякувати всім, хто працює заради людей та заради того, щоб було світло. Запоріжжя – теж тривають ремонтні роботи після удару по енергетичному об’єкту. Мають відновити постачання. Були удари на Сумщині, були удари на Дніпровщині, удари по Донеччині, нашій Харківській області. Всюди, де це потрібно, діють підрозділи ДСНС України, аварійні та ремонтні бригади, комунальні служби. Всі працюють.

Друге. Наша команда зараз в Америці, була вже зустріч сьогодні. З американської сторони – Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Важливо для всіх нас у світі, що дипломатія продовжується і ми намагаємося закінчити цю війну – війну Росії проти України. Війна нікому не потрібна. Команди продовжать спілкуватись і завтра. І найголовніше – зрозуміти, наскільки російська сторона готова йти до реального завершення війни і наскільки вони готові робити це чесно та достойно. Тим більше зараз, коли через іранську ситуацію геополітичні проблеми тільки зросли. Буде ще детальна доповідь команди.

І третє, про що варто сказати. Цими днями є ще один, на мій погляд, сильний крок Франції: затримано танкер тіньового флоту, який Росія використовує для транспортування нафти. Цей танкер уже під санкціями України, вже під санкціями Британії, Європейського Союзу й Америки. Але все одно росіяни його використовують. Системно транспортує не тільки російську, але й іранську нафту. Це реальні спільники – Росія та іранський режим, навіть у таких речах, як тіньовий флот, – у них усе фактично спільне. І, зупиняючи одне таке зло – іранський режим, – треба памʼятати, що й на друге зло повинен бути відповідний тиск. Поки війна триває, поки удари тривають, повинен тривати і тиск на агресора. Ми працюємо з європейськими країнами, щоб у них законодавче регулювання дозволяло не тільки зупиняти такі судна, але й блокувати їх та конфісковувати нафту. Це повинно бути. Дякую Франції та всім іншим партнерам у Європі, які діють рішуче. Дуже дякую.

І сьогодні ми разом з Оленою були в Михайлівському соборі. Триває прощання з Патріархом Філаретом. Він був дуже значимою людиною для України – реально історична постать. Енергія, характер, які змінили стільки всього. Памʼятаємо. Шануємо його внесок в українську духовну незалежність і у створення помісної церкви. Світла памʼять!

Слава Україні!