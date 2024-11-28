Найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із державним секретарем Федерального міністерства закордонних справ Німеччини Томасом Баггером.

Під час зустрічі обговорили безпекову ситуацію в Україні та стан критичної інфраструктури на тлі посилення масованих російських обстрілів.

Ігор Жовква подякував Німеччині за європейське лідерство в наданні Україні військової допомоги. Загальна сума підтримки наразі становить понад 12 млрд євро.

«Хочу особливо відзначити суттєвий внесок Німеччини в посилення протиракетної оборони України. Передусім системами Patriot та IRIS-T, які щоденно рятують мільйони життів в Україні. Дуже розраховуємо на не меншу підтримку з боку Німеччини в наступному році», – наголосив він.

Окремо обговорили те, які шляхи бачить Україна для відновлення справедливого миру. Основний акцент – отримання надійних гарантій з боку партнерів.

«Найкращою гарантією безпеки для України є членство в НАТО. Розраховуємо на сильні політичні рішення країн Альянсу щодо запрошення України до НАТО», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Серед інших тем зустрічі – виконання двосторонньої безпекової угоди та перспективи розширення співпраці щодо виробництва зброї в Україні.