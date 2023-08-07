Найважливіший підсумок зустрічі в Джидді – ми стали ще на крок ближчими до реалізації Формули миру – Андрій Єрмак

Зустріч у Джидді наблизила Україну до реалізації Формули миру, запропонованої Президентом Володимиром Зеленським. Триває робота над підготовкою та проведенням Глобального саміту миру. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, коментуючи в ефірі телемарафону «Єдині новини» результати консультацій на рівні дипломатичних радників у Саудівській Аравії.

«З кожним кроком кількість країн, які безумовно поважають незалежність України, територіальну цілісність, суверенітет і готові працювати над частиною або над реалізацією загалом Формули миру, стає більше. І більшою стає ізоляція Росії», – констатував Андрій Єрмак.

За його словами, головною темою зустрічі була саме українська мирна формула. Переважна більшість партнерів чітко наголосила на необхідності виведення російських військ із території України та неможливості замороження війни в будь-якому вигляді, оскільки це лише дасть час на підготовку до нових атак на українські території.

Керівник Офісу Президента зазначив, що реалізація Формули миру Володимира Зеленського є частиною стратегії перемоги України. Тож, на його переконання, зустріч у Джидді ввійде в історію.

«Саме ми сьогодні утримуємо цю ініціативу, і я дуже радий, що нас у цьому підтримує дедалі більше країн», – додав він.

Як зауважив керівник Офісу Глави держави, у консультаціях у Джидді взяли участь представники близько 40 країн, що втричі більше, ніж у попередній зустрічі такого рівня в Копенгагені.

Андрій Єрмак назвав важливою участь у консультаціях представника Китаю та зауважив, що це стало можливим завдяки великій роботі, проведеній представниками України та нашими партнерами із Саудівської Аравії.

«Представник Китаю брав жваву участь у розмовах, висловлював свою думку. Головне, що ми почули від представника Китаю, що Китай готовий і надалі брати участь у цьому форматі», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Як зазначив Андрій Єрмак, учасники зустрічі в Джидді домовилися про продовження роботи в такому форматі, тож він лише розширюватиметься.

«Ми будемо й надалі працювати над підготовкою та проведенням Глобального саміту миру, після якого розпочнеться робота над реалізацією кожного з десяти пунктів. Безумовно, включно з пунктом, який юридично закріплюватиме закінчення цієї війни», – сказав керівник Офісу Президента України.