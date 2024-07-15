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Налагодження контактів з американськими штатами, енергетика та безпека: Президент провів нараду з начальниками ОВА

15 липня 2024 року - 13:18

Налагодження контактів з американськими штатами, енергетика та безпека: Президент провів нараду з начальниками ОВА

Президент Володимир Зеленський провів нараду з начальниками обласних військових адміністрацій України та заслухав доповідь кожного щодо оперативної ситуації, зокрема про фортифікації та енергетику.

Глава держави наголосив на необхідності та важливості зустрічі голів ОВА з урядовцями для якнайшвидшого розв’язання проблем у громадах. Ідеться про безпеку, енергетику, опалювальний період і навчальний процес.

Президент доручив налагодити співпрацю на регіональному рівні з представниками американських штатів. Це питання він також обговорював із губернаторами під час візиту до США.

«Ми домовилися про можливість побудувати прямі контакти між головами обласних адміністрацій, громадами не тільки через центральну владу. Вони готові займатися допомогою. І в них є велике бажання працювати на рівні регіональних структур. Тому хотів би, щоб ви зайнялись цим проєктом і почали готувати його. Думаю, на осінь можна зібрати американських колег», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, співпраця можлива, зокрема в питаннях енергетики, освіти, медицини, реабілітації та забезпечення укриттів.

 

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