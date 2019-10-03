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Нам потрібен мир на наших умовах – Володимир Зеленський про важливість санкційного тиску та зустрічі у Нормандському форматі

30 жовтня 2019 року - 12:20

Нам потрібен мир на наших умовах – Володимир Зеленський про важливість санкційного тиску та зустрічі у Нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на «Форумі єдності» у Маріуполі наголосив, що завершення війни та повернення українських територій можливе завдяки дипломатії та санкційному тиску. І на цьому шляху важливими є Мінський процес та зустріч лідерів країн у Нормандському форматі.

«Нам потрібен мир на наших умовах? Для цього у країни має бути сильна позиція. Вона можлива у разі збереження санкцій. Саме тому сьогодні такими важливими є Мінський процес та зустріч у Нормандському форматі. Вона має відбутися. І ми маємо вирішувати всі питання не в телефонних розмовах, а дивлячись одне одному в очі. Щоб припинити війну та повернути наші українські території», – наголосив Глава держави.

Президент на початку виступу нагадав події літа 2012 року, коли збірна України з футболу на «Донбас Арені» у Донецьку грала матч у рамках Євро-2012. Тоді наші вболівальники у жовто-блакитних футболках з українським стягом вільно пересувалися донецькими вулицями, вболіваючи за свою команду.

«Не важливо, як закінчився той футбольний матч. Важливо, що картина, яка ще сім років тому була реальністю, сьогодні має вигляд фантастики», – зазначив Володимир Зеленський.

Саме тому, за його словами, метою сьогоднішнього форуму є пошук відповідей на найскладніші та болючі питання, які постали перед Україною, – як повернути окупований Донбас та Крим.

«Безперечно, війна на сході України та анексія Криму внаслідок російської агресії – це найбільші виклики, що випали на долю нашої держави у 21-му сторіччі. Та мета цього форуму – не обговорення оборонних і безпекових стратегій. Ми не говоритимемо сьогодні про очевидні речі – необхідність сильної та боєздатної армії для захисту суверенітету й незалежності. Це – аксіома», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що неодноразово наголошував на можливості закінчення війни та повернення всіх українських територій єдиним шляхом – шляхом дипломатії та санкційного тиску.

За його словами, поки цього не сталось, необхідно будувати успішну та заможну країну. І для цього держава повинна не втратити найголовніше – свідомість українських громадян на окупованих територіях.

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Робоча поїздка Президента України до Донецької області

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