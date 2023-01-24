Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон і маємо нові конкретні результати для нашої оборони – дуже важливі.

Провів сьогодні тривалі переговори з Президентом Франції Макроном. Багато тем.

Дякую пану Президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає дедалі вагомішим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський.

Я дякую Франції та особисто Еммануелю за дуже потрібні нам рішення для посилення української артилерії. Дякую також за відповідне лідерство в межах нашої антивоєнної коаліції.

Росія готується до нової хвилі агресії – з тими силами, які вона здатна мобілізувати. Зараз окупанти вже посилюють тиск на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках. А хочуть посилити тиск масштабніше. Щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії.

А отже, ми всі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії. Хоча це буде, звичайно. Буде відповідь. А щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій.

Ініціатива у війні має залишатися за нашими силами.

І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном Президентом Макроном, і в розмові з паном Президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві.

Є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонної. Є готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до наших дипломатичних ініціатив. Є бачення того, як можемо з користю для наших країн використати цей рік для співпраці в межах європейських та євроатлантичних інституцій.

Тобто сьогоднішній день завдяки французькому та фінляндському етапам нашого дипломатичного марафону дав змогу суттєво посилити український захист.

Головне тепер – це швидкість реалізації всього того, про що ми домовилися.

Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру – те, що може бути зроблено разом із Францією, те, що може бути зроблено разом із Фінляндією.

Дуже важливо, щоб європейське лідерство в цих дипломатичних зусиллях було відчутним. І сьогодні, зокрема в розмові з Еммануелем, я був радий почути його лідерські ініціативи.

Вдячний також Фінляндії за бачення ролі цієї держави в гарантуванні нашої спільної безпеки згідно з формулою миру.

Підписав кілька указів про відзначення нагородами захисників і захисниць нашої держави.

Сьогодні відзначається День зовнішньої розвідки України. Тож сьогодні я спеціально відзначив нагородами працівників розвідки. Звичайно, прізвища й конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу, але це за те, що дає змогу нашій державі бачити й розуміти більше.

І я хочу привітати всіх наших розвідників – тих, хто розширює можливості України та істотно зменшує можливості ворога. Дякую вам за службу!

Також підписав укази про відзначення державними нагородами бійців нашої армії, зокрема 93-ї окремої механізованої бригади за особисту особливу хоробрість та героїзм. А також бійців Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії.

Дякую за силу та стійкість кожному нашому воїну й кожній родині таких воїнів!

Відзначив нагородами сьогодні і бійців Повітряних сил за дуже потрібну результативність. Бійців територіальної оборони – за героїзм і взірцево ефективне виконання бойових завдань.

Такі укази для мене – завжди особлива честь.

Як і ще один підписаний сьогодні указ. Столиця Литви, місто Вільнюс, починає відзначати 700-річчя від заснування. Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І в нас насправді спільна доля нашої свободи: що більше захищений один народ, то більше захищений і інший. Можливо, зараз це розуміється найчіткіше, ніж будь-коли в нашій історії.

Україна завжди буде вдячною Литві, пану Президенту Наусєді, усім литовським лідерам, всім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу. Які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі.

Сьогодні я підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки «Місто-рятівник» за все, що було зроблено і містом, і Литвою загалом для допомоги нам у боротьбі проти російського терору.

Я дякую кожному й кожній, хто воює й працює, щоб захистити свободу!

Я дякую всім, хто допомагає!

Зараз, до речі, багато говорять про танки. Про сучасні танки, яких ми потребуємо. І про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок.

Але важливо бачити реальність: справа не в п’яти, чи десяти, чи п’ятнадцяти танках. Потреба більша. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному й кожній, хто нас у цьому підтримує.

Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага рішень, будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення.

Ще працюємо заради цього.

І ще одне.

Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово – «чергові». Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає.

Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися. Це справедливо, це потрібно для нашого захисту й це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями.

Нам потрібна міцна держава, і Україна буде саме такою.

І сьогодні своїм указом я ввів у дію ще одне рішення РНБО. Деталі – згодом.

Слава Україні!