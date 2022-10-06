Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру – звернення Президента України до учасників сесії Генеральної асамблеї Організації американських держав (ОАД), яка триває в Лімі

Шановний пане генеральний секретарю!

Шановні представники вільних народів Америки!

Друзі!

Я вдячний за можливість звернутися до вас саме зараз – у час, коли ми перейшли до визначального етапу нашої війни за незалежність. У час, коли наші герої виганяють окупаційну армію з нашої землі.

Цю армію Росія відправила в нашу країну, щоб перетворити нас на свою колонію. Як це, на жаль, було раніше – у час імперій. Але мільйони українців стали на захист свободи та своєї держави й точно не дозволять Росії повернути той старий несправедливий час.

Ми не сумніваємося, що переможемо в цій війні і зможемо захистити незалежність України. Щоденні перемоги на фронті й десятки звільнених міст і сіл України доводять це.

Питання для нас зараз лише в одному: скільки ще наших людей Росія встигне вбити, перш ніж визнає поразку. Скільки ще Росія встигне вкрасти з України зерна, ресурсів, промислових підприємств, які окупанти просто розбирають і вивозять у Росію, а також людей. Вони крадуть людей.

Вже понад 1,6 млн українців примусово депортовані в Росію. Вони розпорошені по території цієї держави, розкидані по віддалених регіонах Росії. У багатьох із них відібрали документи, багато з них пройшли через страшні фільтраційні табори окупантів, де над ними знущались і залякували. Це – люди. Але для Росії це також ресурс.

Ми робимо все, щоб якнайшвидше звільнити нашу землю, щоб якнайшвидше врятувати всіх наших людей від цього вторгнення. Ми робимо все, щоб поставити крапку у довгому переліку українських жертв, який створює Росія. І саме тому я звертаюся до вас.

Нам потрібна ваша підтримка, щоб прискорити настання миру для нашого народу.

Скажу відверто: я знаю, що в деяких країнах – членах вашої Організації, на жаль, домінує саме російський погляд на цю війну. А це брехливий погляд. Він можливий у вашій частині світу лише тому, що Росія витрачає щороку мільярди доларів на свої пропагандистські медіа та різні проекти, які створюють ілюзорне враження про неї.

Але на боці України факти. І я прошу вас просто поглянути на ці факти.

Поглянути зі своєї точки зору. З точки зору того, що пережив ваш великий Американський континент. З точки зору боротьби за незалежність, яку вели ваші народи. З точки зору звичайної людської справедливості, яка так багато значить для ваших країн і людей. І з точки зору того, за що воювали ваші національні герої.

Я звертаюся до сторінок історії Американського континенту й запитую: «А на чиєму боці у такій війні, яку Росія розв’язала проти України, був би Сімон Болівар? Кого підтримав би Хосе де Сан-Мартін? Кому співчував би Мігель Ідальго?

Думаю, вони не допомагали б тому, хто просто як типовий колонізатор грабує меншу країну. Думаю, вони не підтримали б того, хто постійно бреше й навіть не називає війну війною, ховаючись за визначенням «спеціальна військова операція».

Думаю, вони не співчували б тому, хто свідомо поставив різні країни на межу голоду через штучну продовольчу кризу, хто заганяє людей у бідність через цінову та енергетичну кризи – теж штучні – і хто ниций настільки, що воює проти цивільних, знищуючи за допомогою ракет і артилерії всі основи нормального соціального життя – житлові будинки, лікарні, школи, церкви.

Я дякую тим із вас, хто вже потужно виступив на захист України й засудив російську війну проти нашої свободи та незалежності. Я дякую вашій Організації за призупинення дії російського статусу спостерігача.

Однак ми потребуємо більшого заради миру й заради того, щоб російська армія пішла з усієї захопленої української землі. Тому я прошу вас підтримати нас на кількох рівнях.

Перший – це міжнародні організації, зокрема Генеральна Асамблея ООН. Будь ласка, підтримуйте нас у голосуваннях щодо засудження російських агресивних кроків. Це наш із вами спільний інтерес – щоб ніхто у світі більше не міг розпочинати такі загарбницькі війни, як російська війна проти України. І щоб ніхто у світі не думав, що має право на злочинні анексії земель інших народів, як думає Росія.

Другий рівень – національний. Ми потребуємо принциповості від ваших держав. Не дозволяйте використовувати ваші економіки для того, щоб фінансувати злочинну війну та воєнні злочини. Не пов’язуйте себе з тими, хто неминуче буде засуджений міжнародною спільнотою.

Злочин агресії Росії проти нашої держави, масові вбивства цивільних на українській землі, примусові депортації, численні випадки катувань і зґвалтувань – все це неодмінно отримає свої вироки. Будь ласка, уникайте того, щоб ваші компанії та країни були пов’язані з тими фізичними та юридичними особами Росії, через яких ця держава здійснює свій терор проти України. Підтримуйте санкції проти Росії. Обмежуйте свої торговельні операції з Росією. Захистіть себе від ризику забруднити свою репутацію зв’язками із державою-терористом та її компаніями. І обмежте її можливості продовжувати цю загарбницьку війну проти України.

І третій рівень підтримки, якого ми потребуємо, – це рівень звичайних людей. Я не прошу багато. Просто поширюйте правду про цю війну та жертви, спричинені російською агресією. Просто говоріть про це. Хай ваші народи знають, яке зло Росія принесла абсолютно мирному українському народу. Народу, який ніколи не починав жодних загарбницьких війн.

Що більшою буде підтримка того, хто бореться за свободу й незалежність, то сильнішою буде свобода загалом у світі й то швидше ми пройдемо увесь шлях до звільнення нашої землі від російських окупантів.

Я дякую вам за увагу!

Хай живе свобода!

Слава Україні!