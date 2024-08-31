Нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців — звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Сьогодні в Харкові триває розбір завалів на місці влучань російських бомб. Загалом вчорашні удари забрали життя шести людей у Харкові. Мої співчуття рідним та близьким.

Девʼяносто сім людей були травмовані – усім надано необхідну допомогу. І це тільки в Харкові, і це тільки один день російських ударів.

Сьогодні від ранку російські терористи били керованими авіабомбами і по Сумщині, і знов по Харківщині. І цей терор надійно зупиняється тільки в один спосіб: ударами по російських військових аеродромах, по їхніх базах, по логістиці російського терору. І найголовніше – що це можливо. Ми щодня говоримо про це з партнерами. Ми переконуємо. Ми даємо аргументи.

Цими днями у Вашингтоні працює наша українська делегація: перша віцепремʼєр-міністерка, міністр оборони, представники Генштабу, керівник Офісу. Були зустрічі на різних рівнях, і серед перших для нас питань саме далекобійність для наших Сил оборони, можливість не допустити всього цього терору, через який змушений проходити наш Харків та інші наші міста, дуже багато громад України.

Очистити українське небо від російських керованих авіабомб – це сильний крок, щоб примусити Росію шукати закінчення війни та справедливого миру. Українські представники дали всю необхідну інформацію, всі необхідні деталі нашим партнерам. І я звертаюся до Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Німеччини: нам потрібні можливості реально і повністю захищати Україну та українців. Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети. Не можна відкладати життєво важливі рішення – саме те, що може найбільш правильно вплинути на події.

Також ми говоримо з партнерами про ППО – про системи, які так потрібні особливо зараз, перед навчальним роком, щоб дати більше безпеки нашим українським дітям у школах, нашим містам, нашій енергетиці. Ми ж маємо з вами домовленості щодо ППО і щодо ракет до систем ППО. Важливо якнайшвидше все реалізувати. Ми працюємо цими днями ще активніше заради саме таких новин – про додаткові системи ППО.

Я хочу подякувати всім у світі, хто допомагає! І дякую всім друзям України, які не мовчать про цей російський терор, які реагують на всі ці удари, поширюють правду про цю війну і закликають світ бути більш рішучим, а отже, більш результативним у захисті від Росії.

Сьогодні говорив з Головкомом. Покровський напрямок – найбільше штурмів. Непросто також на Краматорському, Торецькому, Купʼянському напрямках. Майже дві сотні боїв щодобово по всьому фронту. І найважливіше зараз – завдавати окупанту максимальних втрат та відповідати на всі російські удари.

Ми обговорили також з Головкомом деталі наших наступальних операцій – активні дії в Курській області. Ми продовжуємо поповнювати обмінний фонд для України та витискаємо війну на російську територію. Стійкість кожного нашого підрозділу, влучність наших воїнів та сильні рішення партнерів мають однаково вирішальне значення. Я дякую всім нашим бойовим бригадам!

Слава Україні!