Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості реальних результатів розслідування злочинів щодо учасників Революції Гідності.

«Для вшанування пам’яті кожного загиблого музею недостатньо. Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану», – сказав Глава держави під час заходів до Дня Гідності та Свободи у Києві.

Володимир Зеленський зазначив, що родини загиблих та все суспільство мають обов’язково отримати відповіді, а винні – покарання.

Спілкуючись з членами родин Героїв Небесної Сотні та учасниками Євромайдану на місці майбутнього Музею Революції Гідності, Президент укотре наголосив, що розслідування справ Майдану продовжиться.

«Ми просили посилити групу слідчих, об’єднати їх. Я думаю, що вони спільно працюватимуть і в прокуратурі, і в ДБР. Там буде 52 людини. Мі всі хочемо результату», – зазначив Володимир Зеленський.

Рідні загиблих попросили Главу держави посилити відповідальність за паплюження пам’яті героїв, які віддали життя за незалежність України. Також вони наголосили на важливості поліпшення соціального захисту родичів загиблих.

«Я вам обіцяю і зроблю все, про що ви сказали. Ми вдячні за ваших рідних, за близьких, які віддали свої життя», – зазначив Президент.

Родини загиблих Героїв Небесної Сотні щороку 20 лютого збираються, щоб ушанувати їхню пам’ять і помолитися за них.

«Було б добре, щоб 20 лютого ми були вже з якимось результатом. Дуже хотілось би», – зауважив Президент.

Глава держави також підтвердив готовність зустрічатися з родинами Героїв Небесної Сотні.