Напередодні 30-ї річниці незалежності Україна отримає від МВФ понад 2,7 мільярда доларів

Після телефонної розмови Президента Володимира Зеленського з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою, яка відбулася минулого тижня, Україна отримає від МВФ понад 2,7 млрд дол. США безоплатно та без жодних додаткових умов.

Відповідне рішення ухвалила Рада керівників МВФ за пропозицією Крісталіни Георгієвої задля допомоги у відновленні світової економіки, яка постраждала внаслідок пандемії коронавірусу. Всього між країнами буде розподілено спеціальні права запозичення (СПЗ) на суму 650 млрд дол. США.

У офіційному повідомленні МВФ зазначається, що це – найбільший розподіл СПЗ в історії фонду.

«Розподіл СПЗ послужить на благо всіх держав-членів, допоможе задовольнити довгострокову глобальну потребу в резервах, зміцнить довіру та сприятиме посиленню стійкості й стабільності світової економіки. Особливо це допоможе нашим найбільш вразливим державам-членам, яким важче впоратися з наслідками кризи, спричиненої COVID-19», – заявила Крісталіна Георгієва.

Як очікується, Україна отримає транш у понад 2,7 млрд дол. 23 серпня.

«Це стане гарним подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи та стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ та особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення», – сказав Президент України.

Також Володимир Зеленський наголосив, що для нашої держави дуже важлива співпраця з МВФ, тому Україна продовжує впроваджувати реформи й виконувати структурні маяки задля отримання нового траншу в межах поточної програми stand-by.

«Ми працюємо над завершенням першого перегляду чинної програми Міжнародного валютного фонду та очікуємо місію МВФ у вересні. На цьому я наголосив під час нашої телефонної розмови з пані Крісталіною Георгієвою», – зазначив Глава держави.