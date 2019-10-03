Нарешті кожен куточок нашої країни буде покрито мобільним зв’язком і мережею Інтернет – Президент про підписання Меморандуму між урядом та мобільними операторами

У рамках інвестиційного форуму RE:THINK. Invest in Ukraine, який триває у Маріуполі Донецької області, у присутності Президента Володимира Зеленського було підписано Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів, ТОВ «Інтернаціональні комунікації», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл» та ПрАТ «Київстар», що сприятиме забезпеченню якісного мобільного зв’язку та швидкісного Інтернету на всій території України.

Володимир Зеленський, анонсуючи підписання Меморандуму, назвав цей документ історичним.

«Нарешті кожен куточок нашої країни буде покрито мобільним зв’язком та мережею Інтернет. Те, що вдалося уряду та команді, не міг зробити ніхто впродовж усієї історії нашої країни. Отже, історія твориться саме сьогодні», – наголосив Глава держави.

Метою підписання документа є забезпечення максимального покриття території України мережами рухомого (мобільного) зв’язку четвертого та п’ятого поколінь, надання мобільного широкосмугового доступу до Інтернету. Для досягнення цієї мети сторони домовилися про необхідність реалізації спільного плану заходів, які забезпечать покращення доступу до мобільного Інтернету.

Документ підписали: президент компанії «Інтернаціональні комунікації» Борис Акулов, директор з корпоративного управління та контролю Vodafone Україна Ольга Дейнега, директор компанії Lifecell Ісмет Язиджи, президент компанії «Київстар» Олександр Комаров та Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Очільник уряду зазначив, що підписаний Меморандум є результатом роботи великої кількості людей. «Я вірю в те, що з цього документа почнеться тотальна цифровізація країни. У кожному куточку України має бути доступний якісний зв’язок та Інтернет. Ми в уряді, разом з Президентом і нашими чудовими компаніями-партнерами зробимо для цього все необхідне», – запевнив він.

Очікується, що реалізація положень Меморандуму сприятиме розвитку цифрової інфраструктури в Україні, буде забезпечене покриття швидкісним мобільним Інтернетом на всіх міжнародних і національних автошляхах країни, і він стане доступним для понад 90% населення.