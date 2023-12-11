Народи України та Аргентини понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити гідно – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні увесь день – зустрічі та перемовини в Аргентині. Та навіть ширше – сьогодні Україну тут почули й інші держави Латинської Америки.

Представив Україну на інавгурації нового Президента Аргентини. Провів і перші перемовини з Хавʼєром.

Сьогодні тут на площах, на вулицях багато скандували слово «свобода» – libertad, і це те, що нас відчутно поєднує – Україну та Аргентину, наші народи, які понад усе цінують свободу, свою ідентичність і прагнуть жити – жити гідно. Хав’єр хоче сили для своєї країни, і я відчув: прагне чесності міжнародних відносин. Я подякував йому за підтримку України, запросив разом із нами працювати заради відновлення миру. Обговорили двосторонню співпрацю між нашими країнами, яка може додати економічної міцності та робочих місць для наших народів. Хороша, світла зустріч. Я щиро бажаю Аргентині правильних рішень і стійкого зростання: хай бідності стане менше, сили – більше. І хай свобода тільки зростає.

Тут же, в Буенос-Айресі, провів перемовини ще з трьома лідерами країн регіону: Парагвай, Уругвай, Еквадор. Обговорили нашу міжнародну роботу з ними, нашу співпрацю.

На полях інавгурації говорив із Прем’єр-міністром Угорщини Орбаном. Максимально відверто – і зрозуміло, що про наші, європейські справи.

Сьогодні ж говорив із Президентом Франції Макроном та Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн – дві телефонні розмови. Про спільну роботу на рівні Євросоюзу та про спільний захист Європи. Вдячний за підтримку.

Зустрівся з нашою громадою в Аргентині – з тими українцями, чиє коріння тут сягає глибини в десятки й десятки років. Вдячний за збереження нашої, української культури, нашої ідентичності, нашої мови. Я вдячний за те, що зв’язок з Україною зберігається попри географію, попри будь-які негаразди.

Завтра й післязавтра разом із командою буду у Вашингтоні – заплановані зустрічі, перемовини. Президент Байден, Конгрес. Вагомі речі. Кожен день, кожну годину використовуємо, щоб дати Україні, нашому народу більше – дати більше можливостей, дати більше захисту, більше сили.

Я дякую всім, хто допомагає! Дякую всім, хто б’ється й працює заради інтересів нашої держави, нашого суспільства, нашої свободи та нашої перемоги!

Слава Україні!