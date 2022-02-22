Нарощування естонських інвестицій стане вагомим внеском у зміцнення стійкості України – Глава держави

Президент України Володимир Зеленський і Президент Естонської Республіки Алар Каріс під час перемовин у Києві обговорили подальші кроки з активізації двосторонньої співпраці держав, насамперед у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

«Ми погодилися, що внеском у зміцнення стійкості України стане збільшення присутності естонського бізнесу, естонських інвестицій в Україну. Зацікавленість у їх нарощуванні – обопільна. Тому я запрошую естонських інвесторів брати більш активну участь в енергетичних, інфраструктурних проектах та розвитку ІТ-сфери в Україні», – сказав Глава держави під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з Президентом Естонії в Києві.

Володимир Зеленський зауважив, що деталі співпраці сторони мають обговорити під час зустрічі Алара Каріса з Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Крім того, на перемовинах президенти приділили увагу розширенню взаємодії у цифровій сфері й залученню естонських інвесторів до українського Фонду фондів, а також домовилися про поглиблення взаємодії у питанні кібербезпеки.

Як констатував Володимир Зеленський, Україна й Естонія мають багато інших важливих, перспективних напрямів для поглиблення співпраці. Зокрема, сьогодні лідери обговорили подальшу взаємодію в межах Кримської платформи.

Естонія висловила підтримку нашого гуманітарного саміту, спрямованого на захист прав кримчан та деокупацію українського півострова Крим, констатував Володимир Зеленський.

«Окрему увагу ми приділили питанням європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вдячні Естонії за тверду підтримку прагнення нашої держави щодо набуття членства в Європейському Союзі та в майбутньому – у НАТО. Ми сподіваємося, що цей рік стане роком конкретних рішень, яких потребує Україна», – наголосив він.

Президент подякував Алару Карісу за візит в Україну у важливий і відповідальний момент для українського суспільства й незалежності нашої держави.

«Україна й Естонія мають усі шанси та, головне, – чітке бачення й бажання вивести двосторонні відносини на якісно новий рівень. Нинішній візит пана Президента – яскраве підтвердження того», – резюмував Володимир Зеленський.