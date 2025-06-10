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Саміт Україна – Південно-Східна Європа
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Наша держава має кілька рівнів захисту енергетичних об’єктів і розробляє зброю для протидії дронам – Володимир Зеленський

11 червня 2025 року - 20:30

Наша держава має кілька рівнів захисту енергетичних об’єктів і розробляє зброю для протидії дронам – Володимир Зеленський

Росія збільшує кількість ударів дронами та ракетами по енергетичних об’єктах, але Україна має кілька рівнів їх захисту та розробляє зброю для протидії дронам. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі.

«Є кілька рівнів захисту. Україна захищає, будує. І витрачає на це великі гроші. Передусім захист – це ППО. Як тільки “рускі” розуміють, де наша система ППО розташована, вони атакують її. Тому ми постійно змінюємо маршрути наших систем ППО. Так само, як і “рускі” постійно змінюють маршрути своїх ударних дронів і їх кількість», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Президента, Росія збільшила кількість БпЛА під час ударів по Україні до майже 500 на добу. Посилилися російські обстріли розподільних станцій, атомної та теплової генерації, газової інфраструктури, зокрема газосховищ.

Глава держави наголосив, що Україна розробляє відповідну зброю для протидії, зокрема різні варіанти дронів-перехоплювачів, і намагається знайти більше коштів для її масового виробництва. Крім того, Кабінет Міністрів працює над децентралізацією енергетики.

 

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Саміт Україна – Південно-Східна Європа

11 червня 2025 року - 17:32
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