Наша державність – це досягнення всіх, хто заради України бʼється, працює, обʼєднує світ, навчається, поширює правду й готує для Росії відповідальність – Володимир Зеленський 

Президент Володимир Зеленський з нагоди Дня Української Державності та Дня хрещення Київської Русі – України відзначив державними нагородами військових і представників інших професій та вручив паспорти українцям, яким виповнилося 14 років.

Глава держави зазначив, що шлях України ніколи не був простим і українська держава зберігає свою незалежність завдяки кожному сміливому та небайдужому українцю.

«Наша державність – це ваше досягнення: усіх, хто заради України бʼється, працює, обʼєднує світ, навчається, поширює правду і готує для Росії відповідальність за все скоєне проти нас. Наша державність – це ви і є, кожен і кожна, хто переживає за Україну, пишається Україною і робить усе, що тільки може, щоб Україна перемогла», – сказав він.

Присутні вшанували памʼять усіх, хто віддав своє життя за Україну, хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Цього звання удостоєні:

Капітан Іван Гончаренко. Торік у лютому керував обороною позицій у районі Білогорівки, під час російського наступу особисто пошкодив два танки та дві БМП. Дістав поранення, але відмовився від евакуації. Іван Гончаренко загинув 6 лютого цьогоріч, коли організовував відхід підлеглих бійців з-під обстрілу.

Солдат Юрій Гілянчук. Брав участь у бойових діях на Авдіївському напрямку. Зазнав поранення, але зміг евакуювати трьох поранених побратимів. Попри мінометні обстріли, висунувся на вогневі позиції та безперервно стріляв на ураження. Завдяки цьому вдалося зберегти позиції. Юрій Гілянчук загинув 15 травня 2023 року від кулі снайпера.

Капітан Володимир Голядинець. Завдяки його командуванню вдалося відбити близько 30 ворожих наступів поблизу Авдіївки та 15 атак біля Красногорівки. 19 жовтня 2023 року Володимир Голядинець особисто намагався евакуювати з поля бою пораненого побратима, але потрапив під мінометний вогонь і внаслідок поранень загинув.

Глава держави також вручив ордени «Золота Зірка» ще двом Героям України – старшому сержантові Миколі Козаку та старшому солдатові Івану Чорному.

Микола Козак у 2022 році під час наступу російських окупантів на Херсонщині з гранатомета уразив танк і знищив дві вогневі позиції – ворог змушений був відійти. На Донеччині взяв командування підрозділом на себе, вивів особовий склад на новий рубіж, забезпечив утримання лінії оборони та не допустив прориву ворога.

Іван Чорний у жовтні торік самостійно прийняв бій проти чотирьох російських загарбників, які десантувалися з БМП. Озброєний автоматом і гранатою, самостійно придушив вогневий спротив та знищив усю десантну групу. Пізніше захопив та зайняв ворожі укріплення і знищив пʼятьох російських окупантів – трьох у стрілецькому бою та двох у земляному укритті.

Президент вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Її отримали:

Сержант Валентин Мартинов. У жовтні 2022 року його підрозділ відбивав щільні атаки ворога, щоб не допустити прориву лінії оборони під Вугледаром. Він особисто дістав з-під завалів пʼятьох побратимів, надав їм першу медичну допомогу та допоміг евакуювати їх у безпечне місце.

Майор Денис Малиш. Особисто вступав у ближній бій із силами ворога, що переважали. У серпні 2023 року штурмова група під його керівництвом вела наступальні дії поблизу Вербового та Малої Токмачки. Денис Малиш був поранений, але продовжував керувати бійцями.

Глава держави також відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги ІІІ ступеня та «За заслуги» ІІІ ступеня.

Крім того, Президент вручив державні нагороди та відзначив почесними званнями представників інших професій, зокрема працівників Харківської та Трипільської ТЕЦ, Дніпровської ГЕС, комунальних підприємств, а також освітян та лікарів.

Володимир Зеленський вручив 27 паспортів громадянина України, зокрема дітям захисників, волонтерам і переможцям олімпіад.