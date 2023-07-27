Наша державність – це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України – Президент з нагоди Дня Української Державності

Президент України Володимир Зеленський узяв участь у заході з нагоди Дня Української Державності, що відбувся на Михайлівській площі в Києві.

«Сьогодні ми відзначаємо День Державності. Вже вдруге – в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб уже наступного року ми відзначили цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом із нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність і тривалість миру», – наголосив Президент під час виступу.

Вітаючи українців із Днем Української Державності та Днем хрещення Київської Русі – України, Володимир Зеленський зазначив, що понад тисячолітня історія нашої державності доводить, що Україні потрібно саме перемагати, адже немає віри, що Росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як російських окупантів буде вигнано з української землі.

«Саме наша державність – це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння та роботи заради України», – переконаний він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських героїв, які боролися із загарбниками й віддали свої життя за Україну.

Президент акцентував, що війна з російськими окупантами за свободу й незалежність України визначила національні пріоритети, першим із яких стала оборона.

«Наше бажання перемогти визначило, якою бути Україні надалі. Сильною. Вільною. Європейською. Чистою від внутрішнього розбрату. Державою, яка цінує свою внутрішню єдність. Державою не тих, хто вважає, що Україна має бути або їхньою, або ніяка Україна їм не потрібна, а державою всіх тих, хто бачить в іншому українцеві побратима, а в усій нашій країні, в усьому її різноманітті – своє серце, відкрите для інших наших людей, але готове захищатися від ворога. Захищатися, а не тікати. Битися, а не відступати. Боротися за Україну, а не відкуповуватися якоюсь її частиною чи цінністю», – зазначив Володимир Зеленський.

Він наголосив, що перемога України в цій війні визначить національний шлях на покоління вперед і підтвердить ціннісні орієнтири, закладені тисячоліття тому.

«Це вибір єднання зі світом. Це вибір бути учасником світової історії, щоб мати право на власну національну історію», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, українська державність – велична, сповнена емоцій та історії. А лінія нашої державності тягнеться від князів Аскольда й Володимира Великого до наших воїнів у бойових бригадах і підрозділах на Сході й Півдні країни, які зараз бʼються заради України.

«І продовжуватиметься лінія нашої державності життям, силою та мріями дітей, онуків усіх тих мільйонів, які воюють і працюють заради свободи, а потім їхніх дітей і онуків та всіх нових поколінь українців і українок, котрі будуть гідними наших героїв, які захищають і захистять Україну зараз», – наголосив Глава держави.

Президент висловив переконання, що Україну та українців не здолати навіть попри втому, яку іноді видно в очах наших людей, але яка ніколи не заволодіє Україною. Ця втома лише прискорить наш рух до національної мети – до перемоги.

«Стоїть непохитно наша українська держава. Наш центр історії. Європейський центр православʼя, християнських цінностей, людських цінностей. Тут, на цих київських схилах, на нашій землі цінності завжди перемагають. Зло завжди програє. Завжди буде так. Ми обов’язково переможемо!» – резюмував Володимир Зеленський.

З нагоди Дня Української Державності Президент вручив військовослужбовцям нагороди.

Зокрема, найвищу нагороду – орден «Золота Зірка» – отримав пілот Повітряних сил Збройних Сил України підполковник Сергій Вербицький, якому присвоєно звання Героя України. З початку повномасштабного російського вторгнення Сергій Вербицький у складі екіпажу літака Су-24 здійснював бойові вильоти для завдання авіаційних ударів по скупченню броньованої техніки противника у Київській, Харківській, Херсонській, Донецькій областях. Його екіпаж продемонстрував високий професіоналізм і мужність. 22 березня минулого року літак Сергія Вербицького під час виконання бойового завдання у Харківській області попри протиракетний маневр був уражений противником. Пілоту вдалося катапультуватися й вижити.

«Золоту Зірку» Глава держави вручив також Герою України артилеристу ЗСУ лейтенанту Миколі Чобану, який з 24 лютого 2022 року бере участь у відбитті повномасштабної збройної агресії РФ. Артилерійська батарея під його командуванням неодноразово знищувала ворожі артилерійські батареї, танки, іншу техніку й придушувала дії піхотних підрозділів противника. Під час ворожого обстрілу Микола Чобан зміг вивести у безпечний район свою артилерійську батарею без втрат особового складу та озброєння.

Володимир Зеленський нагородив відзнакою Президента України «Хрест бойових заслуг» молодшого сержанта Військово-Морських сил ЗСУ Євгенія Горохова, підполковника ЗСУ Вадима Корженка та льотчика Повітряних сил ЗСУ підполковника Максима Фединського.

Глава держави також вручив ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, ордени «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів. Нагороди з рук Президента отримали військовослужбовці ЗСУ, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки, Національної гвардії та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Крім того, 66-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування «імені князя Мстислава Хороброго».

Також Глава держави вручив почесну відзнаку «За мужність та відвагу» 19-й окремій ракетній бригаді «Свята Варвара» Сухопутних військ ЗСУ, 55-й окремій артилерійській бригаді «Запорізька Січ» Сухопутних військ ЗСУ, 1129-му зенітному ракетному Білоцерківському полку Сухопутних військ ЗСУ, 100-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 112-й окремій бригаді територіальної оборони Сил територіальної оборони ЗСУ, 105-му прикордонному загону імені князя Володимира Великого Державної прикордонної служби України та 79-му прикордонному загону ДПСУ.

Володимир Зеленський вручив паспорти громадянина України 16 юним українцям, які досягли 14-річного віку. Серед них – діти українських захисників, які звільняють нашу країну від російських загарбників, діти героїв, які віддали свої життя, захищаючи державу, юнаки, які були змушені покинути свій дім через загрозу життю з боку російських окупантів.