Наша мета – почати переговори про вступ до Євросоюзу вже цього року – Володимир Зеленський за результатами саміту Україна – ЄС у Києві

Під час 24-го саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся в Києві, наша держава підтвердила свою рішучість якнайшвидше розпочати переговори про вступ до ЄС і очікує на відповідні рішення з боку Європейської комісії та Європейської ради. Про це заявив Президент Володимир Зеленський на зустрічі з представниками ЗМІ за результатами саміту.

Глава держави зазначив, що сьогоднішній саміт, який відбувся в столиці України, був змістовним і результативним і це наочно доводить, що українців та всіх європейців Росії точно не вдасться зламати.

«Ми стали міцнішими за цей рік – Україна та вся Європа. І цього досягнуто завдяки тому, що ми працюємо справді міцно, щоденно разом заради безпеки й свободи українців та всіх європейців», – сказав Володимир Зеленський.

За його словами, вчорашнє спільне засідання Кабінету Міністрів та Колегії Єврокомісії й сьогоднішній саміт продемонстрували, що інтеграція України та ЄС незворотна й має повну підтримку європейців.

«Цьогоріч ми можемо ще прискорити відповідні важливі інтеграційні процеси. Фактично саме цьому присвячена наша сьогоднішня зустріч», – зазначив Президент.

Він висловив подяку справжнім друзям України – Шарлю Мішелю, Урсулі фон дер Ляєн та віце-президенту Єврокомісії Жозепу Боррелю за особисте лідерство як у підтримці України на шляху до членства у Євросоюзі, так і в зміцненні єдності серед держав Європи заради припинення російської агресії та захисту спільних європейських цінностей.

«Це справді важливо, що в такий відповідальний час на чолі європейських інституцій стоять люди, які здатні швидко, сміливо ухвалювати важливі, амбітні рішення, що лише посилюють нас», – сказав Глава Української держави.

За його словами, окремою темою перемовин сьогодні була подальша інтеграція України з Європейським Союзом.

«Хочу відзначити, що попри повномасштабну війну прогрес в імплементації Угоди про асоціацію є очевидним. На сьогодні виконано 72% наших зобов’язань за Угодою. Також на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Єврокомісії», – повідомив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що вперше у двосторонньому документі – Спільній заяві за підсумками саміту – зафіксовані наміри України якнайшвидше почати переговори про вступ до ЄС.

«Ми вже почали роботу над підготовкою до цих переговорів. І очікуємо на відповідні рішення Єврокомісії та Європейської ради. Мета – почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета – це ціль», – наголосив Президент.

За його словами, одним із важливих здобутків саміту став прогрес у питанні інтеграції України до внутрішнього ринку Євросоюзу.

«Ми схвалили план пріоритетних дій на 2023–2024 роки. Його реалізація зробить Україну де-факто членом Євросоюзу на рівні секторів економіки: промисловість, аграрний сектор, енергетика, цифрові послуги, транспорт, фінансова сфера, митниця», – зазначив Глава держави.

Крім того, як повідомив Володимир Зеленський, у межах саміту йшлося про безпеку та підтримку українських воїнів, а також про конкретні подальші спільні кроки із Євросоюзом для посилення спільного захисту й наближення спільної перемоги.

«Росія намагається змінити ситуацію на фронті на свою користь. Щоб не допустити цього, ключовим для нас є розширення постачання зброї з боку наших партнерів. Це такі умови, коли що більш далекобійну зброю ми маємо, що краще забезпечена наша артилерія, що швидше на полі бою в Україні почнуть діяти сучасні західні танки, що сильнішою буде наша ППО, то швидше закінчиться агресія Росії й то гарантованішою буде захищеність європейської безпеки та свободи. Свободи України, свободи Європи, свободи світу», – наголосив Президент і подякував усім, хто розуміє цю ситуацію й допомагає Україні відповідним чином.

Глава держави також висловив подяку за рішення Євросоюзу виділити черговий транш обсягом 500 млн євро в межах Європейського фонду миру.

Важливою, за його словами, є й розгорнута військова місія ЄС із підготовки українських воїнів.

«Завдяки співпраці з державами – учасницями місії ми зможемо цього року підготувати ще 30 тисяч військових. Дякую за виділення додаткового фінансування місії в розмірі 45 мільйонів євро», – зазначив Президент.

Також під час саміту було детально розглянуто реалізацію ініційованої Президентом України формули миру.

«Ми офіційно зафіксували у схваленій за підсумками цього саміту Спільній заяві підтримку української формули миру з боку Євросоюзу, а також підтримку Європою проведення саміту з метою практичного втілення формули миру. Українська формула миру – це єдиний конкретний і пропрацьований план відновлення української, європейської, глобальної безпеки, яка була зруйнована російською агресією», – наголосив Володимир Зеленський.

На зустрічі також ішлося про посилення санкцій щодо Росії та очікування від 10-го санкційного пакету Євросоюзу.

«Говорили про російську ракетну програму, розширення енергетичних санкцій, зокрема на ядерну сферу, розширення персональних санкцій. Дуже важливо не допускати будь-якого розмивання важливих європейських санкцій, які вже схвалені, а також будь-якого послаблення цих санкцій щодо окремих осіб, як щодо цього спекулюють у деяких країнах, навіть країнах – членах ЄС», – сказав Президент України.

Крім того, за його словами, було домовлено про посилення співпраці у відновленні справедливості для всіх, хто постраждав від агресії Росії.

«У заяві за підсумками Саміту зафіксовано наше спільне бачення щодо необхідності створення правового механізму для притягнення винних у злочині агресії – ми наполягаємо й постійно працюємо для створення відповідного трибуналу», – повідомив Володимир Зеленський.

Сторони обговорили посилення співпраці у напрямі використання заморожених російських активів для фінансування відбудови України.

Серед інших важливих результатів двох євроінтеграційних днів у Києві Президент назвав рішення про виділення 1 млрд євро на проекти в межах Fast Recovery Plan.

«Хочу ще раз подякувати нашим друзям за незмінну підтримку, за лідерство, за вашу особисту підтримку. Я вам дуже вдячний, вам вдячні наше суспільство й наша міцна держава», – резюмував він.

Зі свого боку Президент Європейської ради Шарль Мішель акцентував на непорушній підтримці України з боку ЄС із першого дня повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, Євросоюз продовжить допомагати, щоб українці перемагали на полі бою.

Президент Європейської ради наголосив, що ЄС продовжить потужний санкційний тиск на Росію. Триває робота над 10-м пакетом санкцій.

«Санкції працюють, вони послаблюють російську економіку, позбавляють Росію потужних важливих технологій», – переконаний Шарль Мішель.

Президент Європейської ради також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності за злочини, скоєні на території України під час війни, зокрема за злочин агресії. Саме тому ЄС підтримує створення відповідного міжнародного центру.

Крім того, на його переконання, Росія має заплатити за відновлення України, і в ЄС розглядатимуть можливість визначення спеціальних механізмів для цього.

Шарль Мішель назвав надзвичайно важливою запропоновану Президентом України формулу миру, наголосивши на готовності працювати разом із нашою країною над реалізацією десяти пунктів цієї формули й допомагати у проведенні відповідного «саміту миру».

Президент Європейської ради зауважив, що після здобуття статусу кандидата в члени ЄС Україна досягла чималого прогресу в судовій реформі, боротьбі з корупцією, а також продовжує посилювати заходи щодо верховенства права.

Шарль Мішель вважає за необхідне повністю використати можливості зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, залучити Україну до роумінгового простору Євросоюзу.

«Володимире, Європейський Союз сьогодні з вами. І він буде з вами та з українцями завтра і в майбутньому – стільки, скільки знадобиться. Ми будемо разом з вами відбудовувати нову, успішну Україну, тому що не може бути безпечної та незалежної Європи без безпечної та незалежної України», – заявив Президент Європейської ради, звертаючись до Глави Української держави.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку зазначила, що під час саміту обговорювалися шляхи підтримки енергетичної безпеки України. Зокрема, важливою є участь ЄС у постачанні електрогенераторів та відновленні енергетичної інфраструктури України.

Президент Європейської комісії також наголосила на важливості відновлення об’єктів інфраструктури, зруйнованих під час війни. Серед іншого, йдеться про відбудову шкіл, лікарень і доріг.

Крім того, Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ЄС продовжує надавати підтримку державному бюджету України, також обговорюються шляхи підвищення ефективності української економіки. За її словами, завдяки «Шляхам солідарності» значно полегшено транспортування українських товарів до ЄС. Президент Європейської комісії акцентувала, що Євросоюз продовжить дію безтарифного доступу українських товарів на європейський ринок.