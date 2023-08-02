Наша мета – повернення людей додому, збереження їхнього зв’язку з Україною – Президент

Одне з обов’язкових завдань українських дипломатів у всьому світі – це захист українців. Посольства України мають бути помічниками для наших людей і якщо потрібно – рятівниками. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час екстреної наради з керівниками іноземних дипломатичних установ України, яка відбулася в Закарпатській області.

Президент наголосив: усе, що робить держава, спрямоване на захист нашого народу як всередині України, так і за її межами, у різних країнах світу. За його словами, наша держава вдячна всім країнам, які прихистили українців після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Але мета України – повернення людей додому, збереження їхнього зв’язку з Україною, зв’язку з українською культурою, зв’язку з нашим суспільством. Українська книжка, український інформаційний простір, українська освіта мають бути доступними для наших людей, хоч би де вони зараз тимчасово були. І це, я вважаю, також і ваша особиста відповідальність», – зазначив Глава держави, звертаючись до українських дипломатів.

За його словами, потрібні рішення, які спонукали б українців до повернення додому, а не до повної інтеграції в інших країнах.

«Ми потребуємо нової політики щодо діаспор і роботи з представниками всіх поколінь української еміграції. Посольства можуть стати й авторами та провідниками такої нової політики», – переконаний Президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на Закарпатті провів екстрену нараду з керівниками дипломатичних установ України в іноземних державах, під час якої назвав п’ять основних зовнішньополітичних орієнтирів на наступний політичний сезон.