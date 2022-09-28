Наша мета – щоб кожна людина, яка хоче повернутися до України, мала куди повернутися – перша леді в інтерв’ю GMA про завдання своєї фундації

Перша леді України Олена Зеленська розповіла програмі Good Мorning America (GMA) на каналі ABC про свою щойно створену фундацію – Olena Zelenska Foundation, яку вона презентувала 22 вересня у Метрополітен-опера у Нью-Йорку в межах візиту на 77-му сесію Генеральної Асамблеї ООН.

«Наша мета – щоб, коли стане безпечно, якомога більше українців змогли повернутися до себе додому. Для того щоб вони повернулися, треба відновити лікарні, школи, житло. Можливостей держави не завжди вистачає, щоб одразу усунути наслідки всіх руйнувань, яких завдав і завдає загарбник», – розповіла дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що відтепер кожна людина, компанія чи організація світу, яка захоче підтримати відновлення України, зможе зробити це через фундацію в межах трьох напрямів її діяльності: медицини, освіти, гуманітарної допомоги.

«За час російського вторгнення ми накопичили великий досвід допомоги та порятунку. Ми знаємо потреби українців і можемо їх ефективно задовольняти. Ми робимо це, щоб люди попри війну поверталися до нормального життя і до України, яка може їм цю норму дати», – зазначила перша леді.