Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Діяти превентивно означає не допускати катастрофічної шкоди від подальших дій Росії – звернення Президента України до студентів і викладачів Гарвардського університету
Діяти превентивно означає не допускати катастрофічної шкоди від подальших дій Росії – звернення Президента України до студентів і викладачів Гарвардського університету

28 вересня 2022 року - 09:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Реджепом Таїпом Ердоганом

28 вересня 2022 року - 16:19

Наша мета – щоб кожна людина, яка хоче повернутися до України, мала куди повернутися – перша леді в інтерв’ю GMA про завдання своєї фундації

28 вересня 2022 року - 16:03

Україна має повернути всі свої території, це стане перемогою справедливості – Володимир Зеленський під час спілкування з університетською спільнотою Гарварду

28 вересня 2022 року - 09:55

Діяти превентивно означає не допускати катастрофічної шкоди від подальших дій Росії – звернення Президента України до студентів і викладачів Гарвардського університету

28 вересня 2022 року - 09:37

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно
Президент вручив ордени «Золота Зірка» Героям України та рідним загиблих захисників, удостоєних цього звання посмертно

24 вересня 2022 року - 08:10

Перейти до всіх галерей

Наша мета – щоб кожна людина, яка хоче повернутися до України, мала куди повернутися – перша леді в інтерв’ю GMA про завдання своєї фундації

28 вересня 2022 року - 16:03

Наша мета – щоб кожна людина, яка хоче повернутися до України, мала куди повернутися – перша леді в інтерв’ю GMA про завдання своєї фундації

Перша леді України Олена Зеленська розповіла програмі Good Мorning America (GMA) на каналі ABC про свою щойно створену фундацію – Olena Zelenska Foundation, яку вона презентувала 22 вересня у Метрополітен-опера у Нью-Йорку в межах візиту на 77-му сесію Генеральної Асамблеї ООН.

«Наша мета – щоб, коли стане безпечно, якомога більше українців змогли повернутися до себе додому. Для того щоб вони повернулися, треба відновити лікарні, школи, житло. Можливостей держави не завжди вистачає, щоб одразу усунути наслідки всіх руйнувань, яких завдав і завдає загарбник», – розповіла дружина Президента.

Олена Зеленська наголосила, що відтепер кожна людина, компанія чи організація світу, яка захоче підтримати відновлення України, зможе зробити це через фундацію в межах трьох напрямів її діяльності: медицини, освіти, гуманітарної допомоги.

«За час російського вторгнення ми накопичили великий досвід допомоги та порятунку. Ми знаємо потреби українців і можемо їх ефективно задовольняти. Ми робимо це, щоб люди попри війну поверталися до нормального життя і до України, яка може їм цю норму дати», – зазначила перша леді. 

в
Відео
Версія для друку