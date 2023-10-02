Наша спільна перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці – виступ Президента України на засіданні міністрів закордонних справ держав – членів ЄС

Пане Боррелю!

Пані та панове!

Шановні присутні!

Я радий вітати вас в Україні й відзначити той факт, що робота інституцій Євросоюзу та європейських представників в Україні та з Україною стала вже цілком звичною.

Саме такою роботою в різних наших форматах та на різних рівнях ми забезпечуємо відновлення цілісності нашого спільного європейського дому – цілісності Європи, неможливої без України.

Сьогоднішню зустріч – виїзне засідання в Україні Ради у закордонних справах Євросоюзу – ми розглядаємо не лише як вагомий прояв солідарності з Україною, а і як новий крок на посилення нашої Європи, що додає Європі лідерства та ініціативи.

Дуже важливо, щоб ми всі зараз могли робити саме такі кроки в кожній сфері – кроки вперед, – ні в чому не зупиняючись. Додаючи Європі активності, додаючи Європі лідерства.

Постійно потрібні нові оборонні та дипломатичні, політичні та інтеграційні, економічні та санкційні кроки, які робитимуть сильнішими наші спільні позиції. Що більше буде нашої активності, нашого лідерства, наших ініціатив, то менше буде шансів у Росії на адаптацію до нашого спільного тиску.

Росія з власної волі стала антиєвропейською силою, яка тероризує й намагається підірвати всі основи стабільного та мирного життя у Європі. Більшість криз, які переживає наш континент, так чи інакше спровокована або підігріта саме Росією. Це має припинитись. Отже, Росія повинна програти. Отже, ми з вами маємо тиснути. Постійно тиснути. Постійно наближати час безпеки для Європи.

Пані та панове!

Ми вже досягли вагомих результатів. І Україна вдячна всім вам за таку життєво потрібну допомогу.

Ми продовжуємо наші наступальні дії на фронті та крок за кроком звільняємо нашу територію. Це надзвичайно важливо – не зупинятися та знищувати позиції російських військових, їхню логістику, щоб окупант не міг адаптуватися.

Ми захищаємо наших людей та економіку від російських терористичних ударів. Лише за вересень Росія застосувала проти України 246 ракет різних типів, 746 ударних дронів (зокрема 538 саме іранських дронів «шахедів») та 1159 керованих авіабомб. Абсолютна більшість цих ударів – проти цивільних об’єктів. Все для Росії однаково є мішенями: звичайні будинки, центральні площі міст, школи, елеватори, склади із зерном, порти, наші електростанції. Україна вдячна за кожну одиницю ППО, яку надали нам партнери! Нам вдалося врятувати десятки тисяч життів людей і сотні інфраструктурних об’єктів.

І підтримку, яка все це забезпечує, потрібно продовжувати. Це перший пункт, який я хотів би підкреслити сьогодні: активність у підтримці. Це буквально – активність у захисті життя.

Україна вдячна за ініціативу щодо створення окремого оборонного сегмента в розмірі 20 мільярдів євро у межах Європейського фонду миру для сталої підтримки наших оборонних потреб. І важлива швидка практична реалізація. Очікуємо й на розблокування та виділення 8-го траншу допомоги в розмірі 500 мільйонів євро в межах Європейського фонду миру.

Потребує прискорення реалізація європейської стратегії щодо постачання артилерійських снарядів. Це стосується і спільних закупівель, і збільшення виробничих потужностей європейського ОПК. Усі маємо розуміти: це має не лише безпекове значення, бо Росію переконує не лише сила, а й економічне значення. Що сильніший промисловий потенціал Європи, то краще все це для європейців.

Кілька днів тому ми провели в Україні перший Форум оборонних індустрій. Понад 250 оборонних компаній та більш як 30 країн були представлені на Форумі. Зокрема, багато європейських компаній. Це чітке підтвердження того, що наявний оборонний потенціал і нашої держави, і всіх європейських держав може бути значно розширений. І це лише один із багатьох напрямів, у якому Україна вже значно посилює спільний європейський потенціал.

Потребує розширення й підготовка військових, зокрема, наших воїнів у межах місії Євросоюзу з військової допомоги. Очевидним пріоритетом є розширення спектра підготовки – залучення службовців нашої Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції, Служби безпеки України до відповідних тренувань. Зараз, захищаючись від агресії, ми здобуваємо дуже потрібний досвід оборони в сучасній війні. Що успішнішими наші воїни будуть саме в захисті, то більшим досвідом оборони Україна зможе поділитися з вами, з нашими партнерами.

І ще кілька оборонних компонентів.

Я вдячний тим державам Європейського Союзу, які приєдналися до нашої авіаційної коаліції. Зараз триває підготовка наших пілотів та інфраструктури в Україні для використання F-16. І це точно допоможе захиститися від російського терору. Ми розраховуємо також на інтеграцію модулів із підготовки українських пілотів F-16 та інженерного складу до місії EUMAM Ukraine.

А також – дуже важливо – перед зимою треба максимально активізуватися в посиленні повітряного щита України. Системи ППО, які наша держава отримала, – саме «Петріоти», «Айріс-т», «Насамси» та інші – вже відіграють позитивну роль і рятують життя. Потрібно більше таких систем. Зокрема, кілька «петріотів» для захисту наших південних регіонів здатні принципово змінити ситуацію та значною мірою позбавити сенсу російський терор.

Другий пункт – це Формула миру. Ми маємо активно продовжувати дипломатичну роботу для того, щоб залучити якнайбільше світових лідерів і держав до реалізації нашої Формули. Це об’єктивно в інтересах світової більшості, щоб Формула миру була реалізована повністю. І я вдячний усім, хто приєднався до відповідної роботи й допомагає розширювати участь, зокрема країн Глобального Півдня.

Вже відбулися вагомі зустрічі в Данії, у Копенгагені, також у Джидді. Ми зараз готуємо третю зустріч. Та крок за кроком наближаємо Глобальний саміт миру.

Україна розраховує на подальшу активність ваших держав у робочих групах, які створені згідно з пунктами Формули миру, та в активності для більшого залучення країн Африки, Латинської Америки, Азії до роботи з Формулою. Увесь світ має бути однаково зацікавлений у повній силі міжнародного права.

Третє, що важливо підкреслити сьогодні, – це безпекові гарантії.

Очевидно, що забезпечення геополітичної стабільності є ключовою передумовою довготривалого миру. Таку стабільність у Європі забезпечує НАТО.

Усі ми погоджуємося, що Україна буде членом Альянсу. І досвід минулих десятиліть показує, наскільки це важливо. І наскільки небезпечно, коли у Європі залишається певна «сіра зона» без геополітичної стабільності. Саме такі «сірі зони» спокушають агресора.

Ми розуміємо всі складнощі на шляху до Альянсу. Саме тому ми ведемо роботу щодо безпекових гарантій на цей час – на час до набуття Україною членства в НАТО. Архітектура таких гарантій може допомогти нам із геополітичною стабільністю. Усім нам. Підкреслюю: усім нам, а не лише Україні.

Ми вдячні «Групі семи» та всім державам, які вже працюють з нами над відповідними безпековими зобов’язаннями. Вже 20 держав Євросоюзу приєдналися до декларації щодо гарантій, і буде сильним кроком, коли приєднаються й інші сім держав європейської спільноти. Кожен такий крок для приєднання – це чіткий сигнал Росії, що миру та стабільності немає альтернативи.

Ми очікуємо вже до кінця року укладення й перших двосторонніх угод із партнерами щодо гарантій.

Четвертий пункт – санкції.

Санкційного тиску на Росію очевидно замало, шановні партнери. Це видно передусім зі зростання кількості ударних дронів та авіаударів російських терористів. Потрібно більше спільної роботи проти будь-яких форм і схем обходу Росією санкцій. Будь-яке постачання в Росію, яке дає їй змогу збільшувати військове виробництво, повинне припинитися. Це чіткий інтерес не лише України, а й кожного у світі, хто хоче швидшого завершення цієї війни. І я дякую тим із вас, хто вже потужно допомагає нам в протидії обходу санкцій.

Потрібно активізувати роботу й щодо нового санкційного пакету Євросоюзу. Будь-які санкційні паузи збільшують час російської агресії, а пауза після 11-го санкційного пакету вже надто затягнулася.

Очевидно, потрібні санкції проти російської атомної галузі – і за те, що Росія робить на Запорізькій атомній станції, і як безпековий крок проти використання сумнівних російських атомних технологій. Сумнівних як із безпекового, так і з політичного погляду.

Потрібне й продовження санкційного тиску на інші сектори економіки держави-терориста.

Важливо також розширити санкції проти Ірану в чутливих для нього галузях, зокрема щодо імпорту обладнання та хімікатів. Кожен іранський ударний дрон, який бʼє по європейських містах в Україні, це причина для санкційного тиску.

І п’ятий пункт – інтеграція та відновлення.

Попри повномасштабну війну ми продовжуємо інституційний розвиток нашої держави. Україна постійно стає сильнішою. Ми вже продемонстрували історично важливий приклад стійкості, коли після удару Росії 24 лютого минулого року наші інституції вистояли й продовжили працювати заради держави та людей. І це доказ сили Європи, європейської держави, європейського способу життя. І ми додаємо сили.

Україна виконає сім рекомендацій Єврокомісії, які ми отримали. Україна буде готова до початку переговорів щодо членства, і вже цього року мають розпочатися такі переговори. Потрібне відповідне політичне рішення від Європи.

Цей інтеграційний крок уперед засвідчить, що Європа ніколи не стане слабшою.

Чітко доводимо й те, що Європа здатна долати і все те, що робить Росія, намагаючись знищити Європу. Процес відновлення України після бойових дій, процес захисту України від руїн – це захист більшого, ніж тільки нашої країни. Це захист ідеї об’єднаної Європи, яка здатна спільними зусиллями та реальною солідарністю подолати будь-які виклики. І я вдячний усім вам, хто вже допомагає нам відновлювати життя. Ми цінуємо зусилля кожної країни, кожного лідера, кожної європейської компанії.

Започаткування фінансового інструменту для України – Ukraine Facility – із загальним обсягом фінансування у 50 мільярдів євро на період 2024–2027 років – це дуже важливий крок. І ми сподіваємося, що вже найближчим часом цей інструмент буде затверджений інституціям Євросоюзу.

Маємо не забувати, що в тематиці відновлення є дуже важливий компонент. І це компонент справедливості. Агресор повинен платити за агресію, за шкоду від неї. І саме тому заморожені російські активи мають бути спрямовані на фінансування відновлення. Ми дуже розраховуємо на прискорення відповідної роботи у Європейському Союзі.

Ми вже активно працюємо з партнерами заради покарання Росії за агресію й терор. Ми максимально підтримуємо й роботу Міжнародного кримінального суду. Але дуже потрібно, щоб Європа робила справедливі кроки й щодо активів терористичної держави та пов’язаних із нею осіб.

Шановні присутні!

Шановні пані та панове!

Я впевнений, що Україна та весь вільний світ здатні перемогти у цьому протистоянні.

Але наша з вами перемога прямо залежить від нашої з вами співпраці: що більше буде наших із вами сильних та принципових кроків, то швидше закінчиться ця війна. Справедливо закінчиться. Відновленням нашої територіальної цілісності та надійним гарантуванням миру для всієї Європи.

Дякую вам за те, що сьогодні ви тут. А це – знак вашої спільної підтримки України!

Слава Україні!