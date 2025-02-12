Наша спільна європейська безпека потребує значних інвестицій з боку кожної країни – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із послами країн Північно-Балтійської вісімки: Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

Ігор Жовква подякував за надану Україні допомогу та підтримку українців у країнах Північної Європи з перших днів повномасштабної російської агресії.

Основний фокус розмови – посилення обороноздатності України та загальноєвропейської безпеки. Заступник керівника Офісу Глави держави детально розповів про ключові й нагальні військові потреби України, а також окреслив очікування від подальшої допомоги та пріоритетні сфери розширення співпраці.

Зокрема, Ігор Жовква відзначив лідерство Данії у фінансуванні українського виробництва далекобійних дронів і ракет та закликав інші країни збільшувати інвестиції у вітчизняне виробництво зброї.

«Цінуємо внесок країн, які долучаються до закупівлі зброї в українських виробників за данською моделлю. Наша спільна європейська безпека потребує значних інвестицій з боку кожної країни. Були б вдячні вашим столицям за відповідні рішення», – сказав він.

Також під час зустрічі обговорили необхідність посилення санкцій проти всіх стратегічних сфер, які дають Росії змогу фінансувати війну. Ігор Жовква відзначив конкретні кроки країн Північно-Балтійської вісімки щодо російського тіньового танкерного флоту й закликав до суттєвого нарощування обмежувальних заходів.

Окрема увага – гарантіям безпеки для України й ролі кожної з країн-партнерок у забезпеченні їх надійності.

Сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні, які відбудуться невдовзі.