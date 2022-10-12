Наша співпраця наближає перемогу України – виступ Президента Володимира Зеленського на другому засіданні міністерського круглого столу щодо підтримки України під керівництвом українського уряду, групи Світового банку та МВФ

Шановні пані та панове!

Шановні присутні!

Дорогі друзі!

Вдячний за таку увагу до України!

Цими днями наша держава стала мішенню чергової зухвалої терористичної атаки Росії. Більш як сотня російських крилатих ракет і півсотні ударних дронів менш ніж за дві доби проти нашої цивільної інфраструктури та об’єктів енергетики. І це лише одна атака. Атака, що цілеспрямовано зачепила або пошкодила близько третини української енергетики.

Але повномасштабна війна проти нашої держави триває вже понад 230 днів, і людина, що привласнила Росію, не збирається завершувати цю війну. Він витратить ще десятки й десятки мільярдів доларів і погодить ще далеко не одну атаку, поки ми з вами не примусимо Росію до миру – з ним чи без нього.

Наша з вами співпраця наближає цей момент, наближає перемогу України.

Що більше допомоги Україна отримає зараз, то швидшим буде завершення російської війни й то надійніше гарантуємо, що така жорстока війна більше ніколи не розповзеться іншими країнами.

Я дуже вдячний вам усім за розуміння цього! Дякую за всю надану підтримку!

Я дякую Сполученим Штатам Америки, Президенту Байдену, Конгресу за особливу підтримку. 8,5 млрд доларів спрямовано на виконання наших соціальних зобовʼязань – виплату зарплат, пенсій, підтримку соціальної сфери України.

Дякую Світовому банку, Міжнародному валютному фонду за лідерство на інституційному рівні у реалізації програм допомоги Україні.

Дякую Європейському Союзу й усім нашим партнерам, які долучилися до стабілізації фінансового стану України.

Всі ви бачите, що Україна достатньо міцна, щоб вистояти в цій війні. Однак потрібно зберігати послідовність у підтримці нашої держави й розвивати наявні лінії допомоги.

Кожен конкретний крок у підтримці України – це реальне скорочення російської агресії. Я хочу запропонувати вам зараз ще три такі кроки.

Перше. Вважаю, що було б корисним, якби ми створили координаційний формат для фінансової підтримки України за аналогією з тим, що створений у Рамштайні для оборонної підтримки.

Ми з пані Крісталіною Георгієвою обговорювали важливість координації донорів. Варто створити постійну робочу групу, яка займалася б фінансовою підтримкою України й оперативно працювала на різних рівнях – на рівні міжнародних донорів і на рівні країн, що долучаються до допомоги.

Друге. Впевнене покриття дефіциту й забезпечення базових основ життя людей. Бачимо, що російські терористичні атаки можуть бути інтенсифіковані. Тож маємо симетрично інтенсифікувати співпрацю для допомоги: і для відновлення зруйнованого, і для гарантування фінансової стабільності нашої держави.

Вам відомі ці дані. Цьогоріч російський терор призвів до падіння української економіки більш ніж на третину. Так само на третину скоротилися й реальні доходи наших людей. Тисячі підприємств та об’єктів інфраструктури зруйновані. Мільйони людей стали внутрішніми переселенцями.

Станом на зараз маємо дві ключові державні фінансові потреби. Це 38 мільярдів доларів для покриття дефіциту державного бюджету наступного року. Це зарплати вчителів, лікарів, соціальні виплати, це пенсії. Це гарантія життя українського народу.

Ще 17 мільярдів доларів, які верифіковані Світовим банком і потрібні для відбудови критичної інфраструктури в межах RDNA. Це школи, лікарні, критична транспортна й енергетична інфраструктура, також пошкоджене житло. Власне, все те, що стало для Росії першочерговою мішенню.

Нам потрібні цільові кредити обсягом 2 мільярди доларів на відбудову електроенергетичної інфраструктури після руйнувань і для розширення експорту у Європу.

Також, з урахуванням створеної Росією кризової ситуації на всьому континенті, ми потребуємо кредитних лімітів для закупівель газу, вугілля до наступного опалювального сезону. Обсяг цього рівня підтримки – не менш як 5 мільярдів доларів. Можливо, не доведеться використовувати ці ліміти, але вони мають бути, щоб гарантувати стабільність.

У цьому контексті протидії дефіциту й гарантування стабільності критично важливою є нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом. Реалістичний обсяг – до 20 мільярдів доларів. Маємо нарешті затвердити таку програму як основне джерело покриття дефіциту.

І третє, що я хотів би запропонувати вам сьогодні, – це конкретні інструменти підтримки інвестицій для України. Щоб активізувати економіку і щоб бізнес почав інвестувати в Україну вже зараз, потрібен механізм страхування воєнних ризиків для нових інвестиційних проектів.

Сподіваюся, ми зможемо запустити цей механізм разом зі Світовим банком.

Ще одним елементом захисту економічної активності може стати відкриття країнами-партнерами лімітів експортно-імпортних агентств для постачання обладнання в Україну. Це те, що може посилити ваші компанії вже зараз – у співпраці з нами.

Пані та панове!

Саме зараз, коли держава-терорист намагається ще більше нас усіх залякувати, ми маємо відповісти на російський терор ще міцнішою, змістовнішою співпрацею. Це справжній захист. Наш спільний захист – нашої спільної демократії, нашого способу життя.

Терор має програти. Україна має перемогти. Це абсолютно реально – за вашої підтримки.

Ще раз дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!