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Робочий візит Президента України до Республіки Польща
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Наше завдання – зберегти й посилити міцність наших держав – Президент під час зустрічі з українською громадою в Польщі

8 липня 2024 року - 20:25

Наше завдання – зберегти й посилити міцність наших держав – Президент під час зустрічі з українською громадою в Польщі

У Варшаві Президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками української громади –  волонтерами, медиками, педагогами, громадськими активістами, членами релігійних організацій. 

Глава держави докладно розповів про свій візит в Польщу, зокрема про підписання двосторонньої безпекової угоди. 

«Угода між Україною та Польщею правильна, сильна, думаю, що історична. Деякі пункти там нові, таких немає в інших документах. Ще треба розробити механізми, але все одно все це говорить про зближення – ще більше зближення між сусідами», – зазначив він.

Президент подякував представникам української громади в Польщі за всі зусилля, яких вони докладають для допомоги Україні. 

«Дякую всім, хто допомагає Україні, цій єдності між Україною і Польщею, нашим військовим, цивільному населенню, біженцям, від самого початку повномасштабного російського вторгнення. Усе це дуже важливі речі», – сказав Володимир Зеленський. 

Представники української громади розповіли Володимирові Зеленському, як саме вони підтримують земляків, зокрема про створення волонтерських мереж та допомогу воїнам і їхнім родинам. 

Співзасновниця Фонду Uniters Галина Андрушков зазначила, що вони, зокрема, зібрали групу європейських та українських експертів, інженерів, менеджерів, які проєктують і виготовляють дрони для України. Вона попросила спростити процедуру передачі безпілотників через кордон. Глава держави доручив міністрові оборони опрацювати це питання.

Заступник міністра вищої освіти Польщі Анджей Шептицький розповів, що після початку повномасштабного російського вторгнення Польща прийняла близько 600 українських вчених та забезпечила їх роботою в університетах. Разом із польськими колегами вони розробляють наукові проєкти. Він переконаний, що це сприятиме розвитку української науки та відновленню нашої країни.

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Робочий візит Президента України до Республіки Польща

8 липня 2024 року - 12:49
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