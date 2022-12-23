Наші енергетики – серед тих, хто своєю працею забезпечує майбутню перемогу України – Володимир Зеленський на врученні державних нагород

З нагоди Дня енергетика, який відзначається в Україні 22 грудня, Президент Володимир Зеленський зустрівся з працівниками енергетичної галузі та вручив державні нагороди.

Урочиста церемонія відбулася в Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці у Києві.

Звертаючись до енергетиків, Глава держави наголосив, що всі вони – захисники України, адже відновлюють постачання енергії після ракетних ударів з боку російських терористів.

«Захисники й захисниці нашого життя, людей, держави, нашого суспільства, економіки й загалом, упевнений, нашого майбутнього. Для мене честь бачити сьогодні вас тут, у Маріїнському палаці, й відзначати державними нагородами з нагоди Дня енергетика. Я вітаю всіх вас, усіх українських енергетиків із професійним святом!» – сказав Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що українські працівники енергетичної галузі – серед тих, хто своєю увагою та сумлінністю забезпечує майбутню перемогу України, і про це має знати весь наш народ.

«Я хочу, щоб у нашій державі завжди пам’ятали й шанували тих, хто загинув під час цієї війни, воюючи й працюючи заради блага кожного й кожної в Україні», – додав Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять працівників енергетичної галузі, чиї життя забрала війна.

Володимир Зеленський наголосив, що наступний рік буде вирішальним у житті нашої держави.

«Те, як він мине, які результати ми здобудемо, багато в чому справді залежить від того, як ми з вами пройдемо цю зиму, як ми її проживемо. Безпосередньо це стосується нашої енергетики», – зазначив він.

Глава держави висловив подяку всім, хто працює для забезпечення роботи енергетичної системи України, хто повертає стабільність українській енергетиці після російських ударів ракетами й дронами.

«Дякую всім вам. Дякую майстрам, інженерам, машиністам, диспетчерам, дякую вантажникам, водіям, слюсарям, ремонтним бригадам, керівництву енергетичних обʼєктів і підприємств та обовʼязково – усім тим, хто навчає фахівців для енергетичної галузі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент привітав присутніх і в їхній особі – усіх працівників енергетичної галузі України та їхні родини з професійним днем і прийдешніми святами, побажавши здоров’я та перемоги України.

Глава держави також вручив енергетикам і членам родин загиблих працівників галузі державні нагороди та почесні звання «Заслужений енергетик України», присвоєні за вагомий внесок у розвиток і забезпечення діяльності енергетичного комплексу в умовах воєнного стану, особисту мужність і самовідданість, виявлені під час ліквідації наслідків аварій на об’єктах енергетичної інфраструктури, сумлінне виконання професійного обов’язку.