Наші люди лягають спати, не знаючи, чи прокинуться завтра – перша леді в інтерв’ю італійському телебаченню

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю італійському телебаченню. У розмові з ведучим програми Porta a Porta дружина Президента розповіла про ситуацію в українських містах, куди щодня прилітають ракети.

«Наші люди, наші діти лягають спати, не знаючи, чи прокинуться завтра», – сказала Олена Зеленська.

Відповідаючи на запитання, чи боїться вона смерті, дружина Президента наголосила, що більше її страшать ті, хто не цінує життя інших.

«Радше боюся людей, яким байдуже до свого життя. Це означає, що їм байдуже й до життя інших, раз власного не цінують. У цьому різниця між нами та російськими загарбниками – для нас важливе кожне життя», – зазначила перша леді.

Довідка. Porta a Porta – вечірнє телевізійне ток-шоу, яке транслюється на національному італійському телеканалі Rai 1 з 1996 року.