Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні продовжили повернення наших людей із російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились у Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісти. Важливо перевіряти кожне прізвище, усю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний усім, хто допомагає повертати наших.

Щойно була доповідь міністра оборони Умєрова – ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожного дня в Україні та з партнерами зосереджуємо увагу на забезпеченні оборони – на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям тут і зараз і довгостроково.

Була сьогодні доповідь Головкома Сирського – фронт і передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху відштовхують окупанта. Дякую вам! Дякую кожному нашому солдату, сержанту й офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу.

Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників – нам потрібно, щоб партнери розуміли, що санкції проти Росії справді працюють. Справді працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти. Санкції проти російських банків і всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватися до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись – такий тиск, із яким вони не зможуть зжитися. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир.

Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Говорили саме про те, що може зміцнити українські позиції та дати більше захисту нашим містам, нашим українським громадам. Я вдячний Німеччині – канцлеру Мерцу, міністру Пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується, і готове допомагати надалі. Німеччина – один із лідерів у підтримці. Ми цінуємо, що, коли Німеччина обіцяє, це справді реалізовується. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!