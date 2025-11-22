Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Сьогодні день, коли ми вшановуємо пам’ять мільйонів наших людей, які були вбиті голодом. Мільйони страшних смертей, і найбільше – у Голодомор 1932–33 років. Це був системний удар по Українському народу – політика геноциду, яку сьогоднішня Росія успадкувала й зробила знов частиною своєї ідеології. Уся ця війна, що триває зараз проти України й може розширитись на інші народи, – це наслідок безкарності Москви. Яку б форму не мав їхній режим, якщо вони залишаються безкарними, Росія намагається повторити своє зло. Сьогодні мільйони наших людей запалять свічки памʼяті – це наше спільне вшанування жертв Голодомору. Але також це нагадування і для всіх нас, і для всіх у світі, що збереження пам’яті – це також дії на захист справедливості, на захист життя і щоб убивці не було жодної винагороди за знищення людей. Біль попередніх поколінь Українського народу й те, через що українці змушені проходити зараз, – усе це дуже переплетено. І багато нам говорить. Цими днями відбудуться консультації з партнерами щодо кроків, які потрібні для закінчення війни, – я підписав указ про склад делегації України, я затвердив усі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси й що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення, іще один удар по Україні – так само, як у минулому повторювала злочини проти нашого народу і проти інших народів також. Зараз ідеться про значно більше, ніж про ті чи інші пункти того чи іншого документа. Треба зробити так, щоб не панував ніде у Європі та світі принцип, що злочини проти людей і людяності, проти держав і народів можуть мати якусь винагороду й прощення. Реальний мир завжди базується на гарантованій безпеці та на справедливості. І це відчуття не тільки моє – я знаю, що це відчуття мільйонів наших людей і більшості людей у світі.

Сьогодні я продовжив координацію з партнерами: ми говорили з лідерами країн Північної Європи та держав Балтії – вісім лідерів, увесь цей сильний регіон. І дуже ціную підтримку, і це дійсно захисники життя.

Говорив також сьогодні з Прем’єр-міністром Нідерландів – я дякую за готовність допомагати й за принциповість. Будуть пакети підтримки для України. Ми постійно консультуємося на різних рівнях також з іншими європейськими друзями, і не тільки європейцями – це й країни Групи семи, також наші друзі в Групі двадцяти, інші країни світу – багато хто готовий нас підтримувати, готовий підтримувати Україну. Дякую за це. Будуть іще перемовини.

І ще сьогодні кілька внутрішніх у нас справ. Детально говорили з урядовцями про подальші наші кроки у внутрішній політиці. Важливо, що хороший темп у програми зимової підтримки – уже майже 10 мільйонів заявок. Наступного тижня почнуться виплати. Кошти можна буде використовувати до червня. Але, будь ласка, заявку треба оформити в Дії чи на Укрпошті до кінця грудня цього року – до Різдва, увесь обсяг фінансів ми забезпечимо.

Говорив із Прем’єр-міністеркою України також про аудити, які вже розпочались в енергетичних компаніях та про додатковий аудит усієї оборонної сфери – оборонних підприємств. Такий військовий аудит треба зробити максимально оперативно, максимально – відповідні контракти, фінанси, операції тощо. Я доручив результати представити суспільству і представляти їх бажано щотижнево, передавати матеріали правоохоронним та антикорупційним органам. Була доповідь Головкома сьогодні по ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, їхніх планах. Найбільш складно – Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили, більше 150 тисяч, які продовжують штурми, – кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже все це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Ми проводимо контрнаступальні дії. Також на межі між Дніпровщиною та Донеччиною ми захищаємо позиції. Харківщина – ми захищаємо наші позиції. Запоріжжя – захищаємо позиції, там непросто. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський – ми робимо все, щоб стабілізувати ситуацію. Я дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!