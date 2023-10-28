Наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання, яке допомагає навчитися завершувати всі війни – виступ Президента України на третій зустрічі радників щодо реалізації Формули миру на Мальті

Шановні пані та панове!

Шановні представники держав – співтворців миру!

Усім народам на землі доводилося проходити через війну. Чоловіки й жінки, які поверталися після битв та до останнього подиху не забували, що їм довелося пережити. Діти, яких війни калічили. Сім’ї, яким залишалися тільки біль, і попіл, і могильні плити замість рідних людей.

Немає такої частини землі, яка б не пізнала пролитої в битвах людської крові.

Різними мовами світу кажуть, що історія людства – це історія воєн. Але я прагну, щоб ми всі могли одного дня сказати: відтепер історія людей – це історія виключно миру.

Ми бачимо таке прагнення в багатьох священних книгах. І серця світової більшості відгукуються на це. Ми бачимо таке прагнення і в основі міжнародного права та Статуту ООН. Але чи працює Статут ООН?

І тут, в Україні, і на Близькому Сході, і в країнах Африки відповіддю на це питання є плач матерів, які ховають своїх синів і доньок, убитих війнами, і розпач дітей, яких війни роблять сиротами.

Ми можемо й повинні дати іншу відповідь. Світ бачив уже надто багато крові.

Торік я запропонував Формулу миру. Десять пунктів, які охоплюють усі аспекти агресії Росії проти України та які засновані на принципах Статуту ООН, на схвалених світом резолюцій Генеральної Асамблеї ООН. За рік, що минає, наша Формула миру поступово стає глобальною, бо всі ви її підтримали чи принаймні проявили дієву зацікавленість у роботі з нею. Ця Формула справді стала спільною.

Що головне може зробити Формула миру? Дуже важливі речі.

Перше: Формула миру забезпечує повну силу Статуту ООН для припинення агресії проти нашої держави та усунення її наслідків, а отже, згодом може стати взірцем для аналогічного забезпечення повної сили міжнародного права у разі інших агресій.

Друге: Формула миру дає змогу кожній країні стати лідером у своїй частині зусиль із повернення миру та відіграти самостійну роль у співтворенні миру.

І третє: наші спільні зусилля закладають нову світову традицію єднання – такого єднання, яке, допомагаючи завершити війну одній країні, допомагає нам навчитися, як завершувати всі війни.

Хоч не буває однакових воєн, Формула миру може й має бути універсальною. Потрібен спільний план її реалізації, щоб відображати не ту чи іншу національну позицію, а позицію людей, усього людства. Такий спільний план дій маємо підготувати в межах нашої взаємодії та згодом вийти з ним на Глобальний саміт миру – на рівень лідерів, – затвердити й реалізувати. Заради миру. Заради захищеності кожного народу від воєн. І хай такий результат буде нашим із вами спільним спадком для людства!

Я дякую кожній державі та міжнародній організації, які представлені тут, на Мальті. Загалом майже 70 світових субʼєктів уже приєдналися до процесів щодо Формули миру. Дякую кожному!

Я вдячний Мальті, уряду Мальти й кожному мальтійцю за прийняття цього Саміту. Вдячний Данії за першу зустріч у цьому форматі, що відбулася в Копенгагені. Дякую Саудівській Аравії та Джидді за розвиток цього формату. Дякую всім лідерам, які звернулися до учасників зустрічі – особисто чи відправили послання. Пан Президент Фінляндії Нііністьо, пан Президент Південно-Африканської Республіки Рамафоса, пан Прем’єр-міністр Японії Кішіда, пан Прем’єр-міністр Болгарії Денков, представник Ватикану кардинал Паролін, Великий магістр Мальтійського ордену ді Монтекуппо…

Хочу відзначити окремо міжнародні інституції, які підтримали Формулу миру: ООН, Раду Європи, Єврокомісію, Європейську Раду та Європарламент, який, до речі, очолює мальтійка Роберта Мецола, захисниця міжнародного права та смілива людина. Вона однією з перших відвідала Україну після початку повномасштабної агресії та незмінно допомагає боронити життя. Дякую всім, хто працює заради миру!

Я бажаю плідного саміту!

Слава Україні!