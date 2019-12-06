Наші відносини мають вийти на новий рівень – Президент України під час зустрічі з Президентом Азербайджану

Під час офіційного візиту до Азербайджанської Республіки Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

На переговорах глави держав наголосили на збільшенні товарообігу між країнами, який торік склав близько 900 мільйонів доларів, взаємному інтересі у розширенні співпраці в енергетичній, транспортній сферах та в сільському господарстві, активізації взаємного інвестування.

«Наші відносини мають бути на новому рівні. Ми маємо збільшити товарообіг та присутність українського бізнесу в Азербайджані та азербайджанського – в Україні», – сказав Президент під час переговорів делегацій України та Азербайджану в Баку.

Володимир Зеленський акцентував увагу на тому, що в Україні починається масштабна приватизація та є можливість створення великих концесійних інфраструктурних проектів.

«Ми домовилися з паном Президентом про те, що на початку наступного року обов’язково створимо не просто робочу групу, а справжню команду людей, яка приїде від імені Президента Азербайджану в Україну та предметно подивиться всі ті об’єкти, можливості, підприємства, у яких ми можемо разом працювати», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу глави держав приділили розвитку туристичних потоків, які сприятимуть економічному зростанню обох країн.

«Я знаю, що азербайджанці дуже люблять наш Трускавець, відвідують столицю. Однак у нас ще багато дивовижних місць. Наприклад, одеські пляжі. В Одесі є всі умови для пляжного відпочинку. Для цього ми запрошуємо інвесторів, щоб покращити місцеву інфраструктуру», – сказав Президент.

За словами Ільхама Алієва, Азербайджан посідає 27-ме місце у світі за якістю доріг.

Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має великі плани з будівництва доріг, а українці потребують якісної логістики. Він запросив азербайджанські компанії інвестувати у розбудову якісної дорожньої інфраструктури в Україні.