Наші воїни вміють перемагати, але вони потребують вашої достатньої та своєчасної підтримки – звернення Президента до учасників засідання у форматі «Рамштайн»

Міністре Остін!

Я дякую вам за ваше лідерство в цьому форматі «Рамштайн».

Шановні міністри та генерали!

Генерале Браун!

Дорогі друзі!

Я радий вітати вас і заявити, що «Рамштайн» справді став подією світового масштабу. Якби ми в Україні не отримали вашої допомоги зброєю, якби ваші країни не проявили небайдужість до долі нашого народу, світ був би точно іншим. І про це варто нагадати. Такі загарбницькі режими, як російський, стрімко нарощують свої апетити до агресії. Коли вони досягають успіху в одній частині світу, це створює проблеми в багатьох інших місцях – агресія поширюється, якщо її не зупинити. Якби наша з вами солідарність не спрацювала і якби ваша реакція на війну залишилася тільки на словах, світ мав би справу з набагато потужнішою Росією. Багато людей у світі досі вірили б, що російські ракети неможливо збити. Багато людей досі були б переконані, що російська армія здатна знищити будь-яку незалежність. Багато хто плазував би перед Путіним і навіть не намагався б захищати свій суверенітет, якби не наш приклад – приклад мужності, який працює і який повинен працювати на повну силу.

Дорогі друзі!

Будь ласка, не забувайте, що саме ви вирішуєте. Йдеться не лише про постачання зброї. Ви вирішуєте долю світу, який або житиме за правилами, які ми всі визнаємо, або залежатиме лише від милосердя тих, хто чинить жорстоке насильство.

На якому етапі війна зараз, після двох років «Рамштайну»? Відповідь очевидна: усе, як і раніше, залежить тільки від нашої взаємодії – від того, наскільки швидко ми діятимемо та чи будуть повністю виконані наші домовленості. Хоча за пів року, поки ми чекали на рішення щодо американської підтримки, російській армії вдалося перехопити ініціативу на полі бою, ми все ж можемо зараз не тільки стабілізувати фронт, а й рухатися вперед, досягаючи наших, українських цілей у війні. Кожен із вас розуміє, що буде найбільш ефективним.

Перше: далекобійне озброєння. Жодна частина окупованої території України не повинна залишатися безпечною для окупанта. І я дякую кожному лідеру, чиї рішення вже активно працюють на передовій: Storm Shadow, SCALP’и та ATACMS. Далекобійність повинна бути достатньою.

Друге: повітряний щит. Цього року російська авіація вже застосувала проти України понад дев'ять тисяч керованих авіабомб. І нам потрібна можливість збивати їхні бойові літаки, щоб вони не наближалися до наших позицій і кордонів. Це можливо. Це так само можливо, як і захистити міста України від російських ракет. Нам терміново потрібні комплекси Patriot і ракети до них. Це те, що може й має рятувати життя вже зараз. Щонайменше сім Patriot необхідні для того, щоб наші міста були в безпеці. Ви маєте ці комплекси, і вони справді можуть змінити ситуацію вже зараз – змінити її на краще. Так само, як і прискорити перехід на F-16. Наша антитерористична співпраця має бути ефективнішою за співпрацю Росії з режимами Ірану та Північної Кореї.

Третє: артилерія. Багато з присутніх на «Рамштайні» були солдатами, і ви можете собі уявити, що відчувають наші солдати, коли їм просто нічим відповісти на вогонь противника. Співвідношення один до десяти артилерії нашої країни та російської армії надихає Путіна воювати далі. Він вірить, що пройде по руїнах і спробує розпочати свій контрнаступ. Ми повинні його зірвати. Нашим солдатам потрібна артилерія – достатньо 155-мм калібру, щоб зупиняти російські атаки й проводити наші власні активні операції. Я дякую кожній країні, яка справді ефективно допомагає в цьому.

І ще одне. Прошу приділити максимальну увагу виробництву озброєнь – як у ваших країнах, так і в наших спільних із вами проєктах та в Україні. Зараз в Україні ми маємо потенціал для виробництва, зокрема, безпілотників, який значно перевищує наші фінансові можливості. Те ж саме із системами радіоелектронної боротьби. Так само в багатьох сферах у ваших країнах. Нам потрібно наповнювати наші оборонні потужності реальними замовленнями. І ми зараз формуємо нові бригади для посилення наших позицій. Вони потребують підтримки так само, як і бригади, що вже діють на фронті. Наша команда, яка бере участь у «Рамштайні», розповість усі деталі. Навіть найкращі солдати не можуть змінити війну без достатньої кількості зброї. І я пишаюся українськими солдатами. Кожен із вас знає силу й можливості наших воїнів. Вони вміють перемагати. Вони повинні перемагати. Але українські захисники потребують вашої достатньої та своєчасної підтримки – саме такої, яка була б необхідна вам для перемоги, якби ви були солдатами в цій війні.

Дякую за увагу!

Я вдячний за вашу підтримку! І особливо хочу подякувати міністру оборони США Ллойду Остіну. Ми цінуємо, що саме з вашої особистої ініціативи рівно два роки тому була створена Контактна група з питань оборони України – антивоєнна коаліція, яка об'єднала зусилля та згуртувала понад 50 країн світу. Україна вдячна вам за відданість справі, за невтомну роботу вашої команди та всіх партнерів, за врятовані життя наших громадян. Дякуємо вам!

Слава Україні!