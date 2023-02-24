Нашою сміливістю і зброєю можемо повернути мир і створити запобіжник для будь-яких агресій – звернення Володимира Зеленського до учасників заходу Федерального президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною

Дорогий народе Німеччини!

Пане Федеральний Президенте!

Пане канцлере, Олафе!

Сьогодні рік, як усе змінилося. Змінилося для України, для Німеччини, для всієї Європи й вільного світу.

Те, до чого за десятиліття миру звик вільний світ, виявилося тим, за що треба воювати.

Не спрацювала дипломатія. Не спрацювала наявна у світі архітектура безпеки. Не спрацювала стара європейська надія, що економічні звʼязки здатні утримати від руху російські танкові колони.

Але було й те, що спрацювало. Передусім єдність. Єдність України, Німеччини, усього вільного світу. І рішучість. Рішучість у захисті основ нашого з вами життя.

Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей.

Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл. Окупант прагне збільшити це число й додати ще мільйони зламаних доль до вже зламаних.

Знаєте, в окупованому Росією нашому Маріуполі майже не залишилося цілих будинків. Росія зробила все, щоб вбити це місто. Колись там жило майже півмільйона людей. Більш ніж на 90% Маріуполь зруйнований. Залишки будинків, які були знищені російськими бомбами та ракетами, спалені окупантами частини міста Росія зносить, щоб переробити ці страшні руїни на бетонну крихту. На крихту, яку збираються використовувати для будівництва доріг.

Ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб не дати Росії переробити на бетонну крихту Україну, наших сусідів і всю Європу, до якої хоче дотягнутися російський реваншизм.

Чи нам по силах перемогти? Так, ми здатні на це. У єдності. Рішучо. І незламно. Ми здатні завершити російську агресію вже цього року.

Німеччина була разом із нами від перших хвилин російського вторгнення. Німеччина допомагає нам захищати українців від російського терору. І Німеччина буде разом із нами в день перемоги свободи, буде разом із нами, коли ми врятуємо наші міста і села, нині окуповані, від російської неволі.

Народе Німеччини!

Пане Федеральний Президенте!

Пане канцлере Олафе!

Зараз той час, коли нашою сміливістю й нашою зброєю можна повернути мир і створити історично важливий запобіжник для будь-яких агресій. Ніхто більше не наважиться на агресію проти іншого народу, коли знатиме, що вільний світ захистить цей народ. Ніхто більше не посягатиме на свободу, коли знатиме, що вільний світ має достатню рішучість для захисту свободи. Ніхто більше не повторить 24 лютого минулого року, коли знатиме, що на всій території України не залишилося жодного окупанта.

Ми можемо це забезпечити – разом із вами! Разом з усіма у світі, хто цінує життя.

Я дякую вам за підтримку! Дякую за те, що були разом із нами протягом цього року!

Дякую Вам, Президенте, дякую тобі, Олафе, за вашу віру в Україну, у наших людей і в наші з вами спільні цінності вільної, обʼєднаної та мирної Європи!

Слава всім, хто бореться за свободу!

Слава Україні!