Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Щойно провів Ставку. Була доповідь Головкома Сирського. Фронт – наші основні напрямки захисту. Торецьк. Покровський та інші. Найбільше там російських штурмів зараз – і максимум оборонної нашої уваги. Пріоритетне постачання – саме туди. Всього, що зараз необхідно. Окремо Головком доповів щодо операції в Курській області. Є нове просування. Є нове поповнення нашого обмінного фонду. Також генерал Сирський доповів про завершення звільнення міста Суджі від російських військових. І там зараз створюється українська військова комендатура. Звільнені також і ще кілька населених пунктів. Загалом уже більш ніж 80. Я дякую кожному нашому воїну, який усе це забезпечує. Молодці! Також сьогодні на Ставці була представлена стратегія щодо повернення наших людей із російського полону. Багато делікатних деталей. Того, що стосується формування списків. Того, що стосується роботи з партнерами. Я доручив ГУР, МВС, СБУ, ЗСУ представити суспільству деталі, які необхідно знати нашим людям щодо того, як повертаємо полонених. А також я доручив залучити до цієї роботи громадські організації рідних українських військових та цивільних, які зараз в полоні. Таке посилення довіри потрібне. Все буде представлено на брифінгу.

І також зараз, уже в серпні, потрібне посилення деяких правових позицій нашої держави. Настав час ухвалити важливі законодавчі речі – оборонний законодавчий пакет для України. Це рішення, які допоможуть і українським воїнам, і всьому українському суспільству, і нашим державним інституціям.

Перше. Маємо чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно.

Друге. Кожен воїн, який захищає Українську державу, захищає наших людей, захищає нашу незалежність, заслуговує на визнання та максимальну підтримку. Це стосується, зокрема, тих наших воїнів – українських легіонерів, – які наразі мають громадянство інших держав, але поки що не України. Вони заслуговують бути нашими громадянами, громадянами України, й мають отримати таку шану від Української держави. Також це справедливо поширити і на їхніх рідних, на рідних наших героїв.

Третє рішення. Має бути врегульоване питання трофейної зброї, яку наші воїни здобувають у боях. Маємо це владнати.

І ще одне, що варто зазначити зараз. Кожен, хто служить Путіну або виправдовує його війну чи допомагає злу, не заслуговує зберігати все те, чим його чи її відзначала Українська держава. Зрадники, які втекли в Росію після 24 лютого. Колаборанти, які працюють на війну. Всі злочинці, які пішли на службу російській державі. Вони мають бути позбавлені будь-яких звань і нагород в Україні, і це має бути зроблено реально – так, щоб рішення про позбавлення нагород не було лише декларативним, а дійсно фіксувало, як Україна ставиться до такої особи. Відповідні законопроєкти теж уже є в парламенті.

І прошу Верховну Раду зібратися для розгляду цих питань невідкладно найближчим часом.

Звичайно, окрім цих названих мною рішень, є ще деякі інші, не менш важливі законодавчі ініціативи, які посилюють нашу незалежність, зокрема духовну незалежність, а також урядова робота, щоб їх упровадити. Це все варто зробити справді оперативно.

Слава Україні!