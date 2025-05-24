Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Головне. Обмін ми сьогодні продовжили. Додому повернули ще 307 наших воїнів. Рядові і сержанти. Більшість – Збройні Сили України. Є також Нацгвардія та Державна прикордонна служба. З усіх цих людей 273 потрапили в полон у Донецькій області, значна частина – ще у 2022 році, також із територій Херсонської, Запорізької, Харківської областей, Луганщини. Загалом за два дні обмінів уже вдома 697 українців.

Завтра третій етап. Ми маємо звільнити цими днями тисячу наших людей. Але завдання – звільнити абсолютно всіх, хто зараз утримується в Росії, і це завдання спільне для наших розвідок, для наших дипломатів, для всієї нашої держави. Зрозуміло, що це завдання непросте, але треба реалізувати.

Вдячний усім у світі, хто нам допомагає. І це для нас справді дуже важливо – щоб наші партнери – кожен лідер, кожна держава – підтримували нас у цій складній роботі. Жодного дня не зупиняємось. І звісно, хочу подякувати сьогодні всім нашим підрозділам на передовій, а також нашим правоохоронцям – усім, хто поповнює обмінний фонд для України. Наші активні дії – це завжди, зокрема, дії заради такої можливості – обмінювати наших із полону.

Сьогодні ж є за що відзначити українські підрозділи захисників неба. Був дійсно масштабний та підлий російський удар. Балістика, і частину ракет вдалося збити. Було також 250 дронів: більшість – «шахеди».

Щоночі наші сили працюють для захисту життів. І я хочу подякувати всім, хто допомагає Україні з протиповітряною обороною, з постачанням систем ППО. І це дійсно для нас – це реальний захист людей тут і зараз.

Протягом дня тривали роботи в Києві після російського удару. На жаль, люди постраждали, були пошкоджені будинки, торговельний центр. Росія кожен день наповнює горем та вбивствами – просто затягує війну. Вчора – жорстокий удар по Одещині. Щодня – по Сумщині, по Харківщині, інших наших регіонах. На все це потрібна реакція – жорстка реакція Сполучених Штатів Америки, реакція Європи, реакція всіх у світі, хто хоче завершення війни.

Путін відмовився від припинення вогню вже неодноразово. Це нічого йому не дає, крім того, що кожного дня він забирає життя. Кожен день дає приводи для нових санкцій проти Росії, кожен день доводить, що без тиску на Росію війна триватиме.

Україна готова до будь-якої форми дипломатії, яка дасть результат. Ми готові до всіх кроків, які зможуть гарантувати реальну безпеку. Саме Росія ні до чого не готова. Наступний тиждень має бути часом активності заради нового тиску на Росію, тобто заради миру. Дякую всім у світі, хто з нами, з Україною, з українцями.

Слава Україні!