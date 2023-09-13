Наступного року додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Вагомий був день. Військовий кабінет – такі були деталі, про які зараз не можна говорити, але які будуть дуже результативними у війні.

Провів нараду з Прем’єр-міністром Шмигалем і міністром фінансів Марченком щодо бюджету наступного року.

Окреслив основні параметри – те, що повинно бути пріоритетами в бюджеті держави.

Головне – захист нашої держави й людей. Оборона й безпека – це перший пріоритет, і фінансування оборони й безпеки буде щонайменше на рівні цього року, тобто трильйон шістсот мільярдів гривень. Щонайменше!

Наступного року ми додаємо значні бюджетні кошти на оборонно-промисловий комплекс – на виробництво зброї в Україні. І на дрони. Причому й на купівлю того, що необхідно за кордоном, і на українське виробництво. Плюс майже 100 мільярдів гривень цілеспрямовано – на виробництво зброї, яким опікується Мінстратегпром, та на українську армію дронів, яка показує дуже хороші, яскраві результати. Я буду все це підтримувати.

Окремий бюджетний пріоритет – це підтримка наших ветеранів.

Зберігаємо пріоритетом і соціальні видатки. Щонайменше 469 мільярдів гривень. Будуть додаткові кошти на систему охорони здоров’я – це щонайменше плюс 24 мільярди до видатків цього року. Буде плюс на систему освіти, передусім на підтримку вчителів і викладачів.

Закладаємо необхідні кошти на цифровізацію, включно з нашою «Мрією» – новим інструментом для дітей, батьків, вчителів, який ми вже попередньо представили. Наступного року «Мрія» має запрацювати на повну й стати доступною українцям у кожному куточку світу!

Звичайно, буде суттєва індексація пенсій – плануємо на березень, як це й передбачено законом.

Але, окрім усього цього, ми робимо дуже важливий економічний акцент у бюджеті. Ми додаємо стимулювання економіки – виробництв, робочих місць, інвестицій. Того, що потрібно, аби Україна могла швидше відновитись.

Урядовці представлять деталі такого стимулювання. Це й те, що стосується підключення до електромереж для інвесторів, і продовження грантових програм, іпотечних програм, розвиток українських індустріальних парків.

Я доручив Прем’єр-міністру підготувати основу для того, щоб у першому півріччі наступного року підвищити мінімальну зарплату в Україні.

Абсолютно всі елементи державної роботи мають бути налаштовані так, щоб ми могли самі тут, в Україні, окреслити час завершення цієї війни. Нашою перемогою. Наша зброя, яка досягатиме всіх необхідних для України цілей. Наша економіка, яка зможе давати українцям необхідні робочі місця. Соціальні функції держави, які повинні виконуватися. Державний функціонал, передусім цифровий функціонал, який має ставати більш сучасним, ніж будь-де у Європі. Все це – наші інструменти, щоб наблизити перемогу України.

І наша співпраця з нашими партнерами – з усіма у світі, хто разом із нами зацікавлений у мирі.

Провів сьогодні нараду щодо інтеграції нашої держави із Євросоюзом і НАТО. Інша нарада, тривала нарада, – щодо підготовки перемовин із партнерами, різними: із «Великої сімки», із Глобального Півдня. Все це буде.

Ще одне. Я хочу подякувати, як і завжди, нашим воїнам. Сьогодні особливо – нашим льотчикам. Молодці, хлопці! Всі ми вами пишаємось.

Я дякую кожному й кожній, хто воює та працює заради України! Усі, хто зараз у бою, на бойових постах, на бойових завданнях. Я дякую кожному й кожній, хто тренує наших бійців, хто виробляє для України зброю, хто знаходить у світі все, що необхідне Україні. Я дякую вам усім!

Слава Україні!