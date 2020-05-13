Наступного року планується збільшити обсяги будівництва та ремонтів доріг у межах програми «Велике будівництво» – Кирило Тимошенко

Наступного року планується збільшити обсяги будівництва та ремонтів доріг у межах реалізації програми Президента України «Велике будівництво». Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Він закликав громадян із розумінням поставитися до складнощів, які виникають через ремонтні та будівельні роботи на автошляхах.

«Ми просимо вибачення, що їх ремонтують в літній період, але така реальність. Ми почали будувати їх з кінця лютого. І це буде продовжуватися, доки нам дозволятиме погода. Це шість з половиною тисяч кілометрів доріг. Такого взагалі не було. Коли ми з Президентом приїжджаємо до будь-якого регіону, люди, які проживають там, кажуть: «У нас стільки доріг не будувалося». Наступного року ми хочемо це збільшити», – повідомив заступник керівника Офісу Президента.

Також за програмою «Велике будівництво» у регіонах країни планується побудувати 100 дитячих садків, 100 шкіл, 100 стадіонів та 210 приймальних відділень в опорних лікарнях.

«Приймальні відділення будуть зроблені цього року, Президент поставив таке завдання», – зазначив Кирило Тимошенко.

Він повідомив, що при Офісі Президента створено координаційну раду, яка опікуватиметься співпрацею між Кабінетом Міністрів і головами обласних державних адміністрацій у питанні реалізації програми «Велике будівництво».

«До цього проекту також входять місцеві дороги, інші проекти місцевого значення, які робить місцева влада. Це справді великий проект», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко зазначив, що наступного тижня планується відкрити після капітального ремонту ділянку траси Київ – Одеса, а через кілька тижнів – трасу Сєверодонецьк – Станиця Луганська.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що Верховна Рада ухвалила законопроект про зміни до Бюджетного кодексу, згідно з яким органи місцевої влади можуть співпрацювати з фінансовими установами щодо кредитування на ремонт доріг.