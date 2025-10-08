Наступного тижня команда України відвідає США – Президент

Комунікація зі Сполученими Штатами Америки триває на різних рівнях, наступного тижня команда України відвідає США. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, делегацію очолить Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко. До складу делегації ввійдуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

«Теми: ППО, енергетика, санкційні кроки. І також переговорний трек. Питання заморожених активів зі США також буде обговорюватися», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна підтримує пропозиції Президента США Дональда Трампа, які можуть допомогти припинити війну, та готова до формату діалогу, який декларував Президент Трамп. Водночас Росія не демонструє жодного бажання миру й лише посилює атаки на Україну, щоб показати нібито свій успіх.

«Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому (Президенту Трампу. – Ред.) ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Тобто відверто брешуть. Я не бачу сьогодні демонстрації реальної сили "рускіх". Вони здійснюють теракти, вбивства цивільних людей, удари по енергетиці й залізниці тощо», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський акцентував, що Росія намагається висувати ультиматуми через масовані атаки. Але Україна хоче справедливого миру, тож має бути справедливий діалог.