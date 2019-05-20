Наступного тижня Президент спрямує до парламенту законопроект про скасування скандальної схеми «Роттердам плюс» – Андрій Герус

На початку наступного тижня Президент України Володимир Зеленський подасть до Верховної Ради як невідкладний проект закону щодо зниження ціни електричної енергії вугільних електростанцій. Про це під час брифінгу повідомив представник Президента України у Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

Він пояснив, що ухвалення цього документа скасує несправедливу методику формування ціни на вугілля для теплових електростанцій в Україні під назвою «Роттердам плюс». При цьому буде запроваджена так звана формула «Роттердам мінус».

«Цей «плюс» є вартістю доставки вугілля з Роттердама – це вісім тисяч кілометрів морем. Насправді цього шляху не існувало, тому що ніхто вугілля звідти не доставляв. У законопроекті пропонується прибрати цей «плюс» із формули. Також пропонується запровадити дисконти. Якщо гірша якість вугілля – значить повинна бути нижча його ціна, яка зараховується в тариф. Такий дисконт може становити від одного до 10%», – сказав Андрій Герус.

Водночас він зазначив, що документ передбачає відтермінування запровадження нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року до 1 липня 2020 року.

«На нашу думку, впроваджувати з першого липня такий непідготовлений ринок електроенергії неправильно. Протягом цього року існуватиме формула «Роттердам мінус». І вона відповідним чином регулюватиме тарифи вугільних електростанцій», – пояснив представник Глави держави в уряді.

Андрій Герус також висловив сподівання, що антикорупційні органи якомога швидше завершать розслідування кримінального провадження щодо запровадження формули «Роттердам плюс» та спрямують обвинувальний акт щодо фігурантів до суду. Це допоможе суспільству дізнатися, чи було корупційним запровадження цієї формули, а також хто мав до цього стосунок.

«Від Президента є повне сприяння в межах його повноважень, повна політична підтримка, щоб антикорупційні провадження доводилися до логічного завершення, щоб суспільство могло побачити справедливість. Ми сподіваємося, що антикорупційні органи зроблять свою роботу», – наголосив він.

Андрій Герус також відзначив позитивні тенденції щодо зниження тарифу на електрику вугільних електростанцій.

«У червні тариф вугільних електростанцій становить 1,4 грн за кВт/год. Причому в лютому цього року тариф вугільних електростанцій був 2,2 грн за кВт/год. Тобто зниження тарифу відбулося на 35%. Це позитивна тенденція. Жоден учасник енергетичного ринку не повинен заробляти надприбутки за рахунок високих тарифів», – заявив представник Президента у Кабміні.