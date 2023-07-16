Навіть без РФ треба робити все, щоб «зерновий коридор» і далі діяв – Президент України

Домовленість між Україною, Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй щодо Чорноморської зернової ініціативи залишається в силі, тож наша держава готова до продовження роботи «зернового коридору». Про це заявив Президент Володимир Зеленський у понеділок, під час інтерв’ю представникам африканських ЗМІ.

«У нас було дві угоди: Україна, Туреччина, ООН, інша угода – Росія, Туреччина, ООН. Тому, коли Росія каже, що вона зупиняє (угоду. – Ред.), вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гутеррішем і з Президентом Ердоганом. Не з нами. У нас із ними не було жодних домовленостей», – зазначив Глава держави.

Президент наголосив, що Україна зі свого боку не зривала домовленостей. Він висловив переконання, що навіть без участі РФ треба забезпечити роботу «зернового коридору».

«Навіть без РФ треба робити все, щоб ми могли використовувати цей коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме, то всі готові продовжувати постачання зерна», – розповів Володимир Зеленський.

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ – після офіційного сигналу Російської Федерації – підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», – зазначив він.

Глава держави наголосив, що Росія блокує роботу Чорноморської зернової ініціативи з метою тиску на світовий ринок аграрної продукції.

«Для Росії це формат демпінгу на ринку зерна, агропродукції для того, щоб блокувати Україну й бути єдиним великим експортером із цього регіону. Абсолютно зрозуміло: щоб розв’язувати свої політичні питання – тиск, і щоб саме їхні компанії заробляли гроші. Тиснути на країни Африки, Азії, Європейського континенту. Те ж саме було в них з енергетикою: з газом, з енергетичними ресурсами, з нафтою», – додав Президент.