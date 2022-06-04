Не допомагайте Росії виправдовувати себе й не дозволяйте вбивцям називати вас своїми побратимами – звернення Президента України до учасників 90-ї щорічної Конференції мерів США

Пані та панове!

Шановні мери Сполучених Штатів Америки!

Я вдячний за можливість звернутися до вас сьогодні.

Сполучені Штати стали справжнім лідером міжнародної підтримки України. Це й оборонна підтримка, і фінансова, і політична. І вона базується на щирому зв’язку між усіма народами, які однаково цінують свободу. На тому, що ми – українці та американці – однаково розуміємо небезпеку тиранії.

Світ бачив різні тиранії. У різні часи. Під різними прапорами. І всі їх об'єднує те, що вони зневажають права й свободи звичайних людей. Тирани не визнають прав і свобод місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають усе ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів.

І щоб поставити таку крапку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками з вільним світом. Будь-якими зв'язками.

Ви ж знаєте, що десятки американських міст зберігають так зване побратимство з містами Російської Федерації. Чикаго й Москва. Джексонвілл і Мурманськ. Сан-Дієго – Владивосток. Олбані й Тула. Що дають вам ці зв'язки? Мабуть, нічого. А ось Росії вони дають змогу говорити, що вона, навіть після початку такої війни, не ізольована.

Кожен із вас бачить, як воює російська армія та що вона робить з мирними містами України. Її жорстокість не відрізняється від тираній попередніх часів.

Маріуполь – це було портове місто, промисловий центр. Півмільйона населення. Росія його просто знищила. Там немає нічого, крім руїн.

Так само як і з містом Волновахою й десятками інших міст, які російська армія спалює щоденно. Спалює бомбами, ракетами, артилерією.

Тільки уявіть: за час із 24 лютого Росія застосувала проти України майже 2,5 тисячі різних ракет. Абсолютна більшість із них – по містах. По міській інфраструктурі. І одні з найбільш смертоносних російських ракет розроблені й виготовляються в Єкатеринбурзі. Який, до речі, досі – побратим для міста Сан-Хосе.

Впевнений, багато хто з вас бачив і чув, що російські солдати зробили в нашому місті Бучі. Масові вбивства, катування людей. Тіла убитих місцевих лежали просто на вулицях, поки російські солдати залишались у місті.

Однією з тих бригад Росії, які зробили все це проти наших людей у Бучі, була бригада з Хабаровського краю Росії. І столиця цього регіону – місто Хабаровськ – досі побратим американського Портленда. Навіщо? Залишаю вам це запитання.

Зараз, щоб відновити нормальне життя в Бучі та Бучанській громаді, треба відбудувати майже 2 тисячі споруд. Ви як ніхто інший розумієте, що це означає для будь-якого міста, коли зруйновані чи пошкоджені ракетами, бойовими діями 2 тисячі будинків. Це звичайні житлові будинки, звичайні школи, спортивні об'єкти, медичні установи.

А загалом в Україні від 24 лютого під російську окупацію потрапили 3620 населених пунктів. Це й великі міста, і маленькі містечка. У кожному з них є руйнування. Значна кількість із них просто не придатна для цивілізованого життя. Ось таку реальність принесла Росія. Коли в містах немає зв'язку, немає електрики, немає просто води. Коли бомби й ракети можуть знищити будь-яку будівлю – навіть дитячий садочок чи університет. Коли все місто може бути просто спалене.

Але я вірю, що Україна зможе захистити свободу, і тиранія неодмінно програє. Люди знову зможуть мирно й безпечно жити в українських містах. І щоб це сталося швидше, ми запланували амбітний проект відбудови України після цієї війни.

Я запрошую вас – ваші міста, ваші компанії, ваш бізнес і фахівців – взяти участь у реалізації цього проекту. Ви також можете стати саме тими людьми, які обирають захист свободи і цим ставлять крапку в історії тиранії.

Завдяки лідерству Сполучених Штатів і підтримці всіх наших партнерів українська сміливість отримує необхідну зброю, щоб воювати за свободу. Але потрібно також продемонструвати економічну перевагу вільного світу.

Тому ми вже пропонуємо нашим партнерам долучитися до відбудови України. Взяти шефство над містом, регіоном чи галуззю, які були зруйновані російськими ударами. І відбудувати їх за найсучаснішими технологіями. Це може бути найбільший економічний проект нашого часу, який посилить і Україну, і кожну країну, і кожну компанію, які братимуть участь у післявоєнній відбудові. Ви можете долучитися до реалізації цього великого проекту. Це обов'язково означатиме економічне зростання, інновації та нові соціальні можливості як для нашої країни, так і для ваших міст.

Пані та панове!

Початок щорічної Конференції мерів Сполучених Штатів цьогоріч припав на сотий день повномасштабної війни Росії проти України. На вашому порядку денному – багато питань, які стосуються внутрішнього життя вашої держави, ваших міст і громад. Але пам'ятайте: повномасштабна війна у Європі та дестабілізація світових ринків, які сталися з провини Росії, безпосередньо позначаються на житті кожного народу й усіх міст вільного світу.

Тому закликайте тиснути на Росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв’язки з нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став убивцями, називати вас своїми побратимами.

Допомагайте Україні. Допомагайте ще більше. Беріть участь у відбудові наших міст, наших громад, які звільнені від окупантів.

Дуже дякую всім вам за увагу.

Слава Україні!