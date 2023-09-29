Не лише завдяки силі нашої зброї, а й силі нашого духу та людяності в Україні ніколи не пануватиме зло – звернення Президента Володимира Зеленського

Дорогі українці, українки!

Короткий звіт про цей день. Емоційний день.

Почав його із заходів у Бабиному Яру.

82-гі роковини масових розстрілів євреїв нацистами в Бабиному Яру.

Лише за кілька тих днів вересня 41-го року були вбиті понад 30 тисяч людей. Загалом у Бабиному Яру за час нацистської окупації були вбиті близько 100 тисяч людей. Євреї, також роми, українці. Представники інших народів.

Дуже важливо берегти пам’ять про ці жертви й про те зло, яке здійснило Голокост, було розбите й покаране.

Україна береже таку пам’ять. «Ніколи знову!» для нас, для України, для всього цивілізованого світу – це не порожні слова. І так завжди буде.

Дуже символічно, що саме сьогодні я зустрівся з нашими українськими вчителями – тими, від кого, власне, залежить збереження історичної памʼяті та багато в чому людяності.

Цієї неділі Україна відзначатиме День вчителя – день працівників і працівниць освіти.

Подякував сьогодні всім українським учителям, вихователям, викладачам, наставникам. Усім, хто виконує одну з найпочесніших місій у житті, – навчає дітей того, що необхідно, аби не змарнувати свою долю та бути міцним на життєвому шляху.

Але навчання – це завжди більше, ніж здобуття знань і навичок та опанування професії. Це й характер, його сила. Це чіткість розмежування між добром і злом, яка приходить, коли вивчаєш людську культуру.

Освіта готує і налагоджує моральний компас людини, щоб він працював і щоб завдяки цьому робота людини, життя людини збагачувало людяність. Це дуже важливо.

І ми бачимо, зокрема, по тому, що робить Росія, що таке, коли система освіти збанкрутувала. Коли моральний компас людей та всього суспільства зламаний. Зло тоді панує в такій країні.

В Україні цього ніколи не буде. Не лише завдяки силі нашої зброї, а й завдяки силі нашого духу, силі українських характерів, нашої людяності, яка обов’язково переможе.

Цей тиждень значно посилив нашу державу й наших людей. Ще й завтра будуть важливі для України новини – для наших воїнів, для всієї нашої держави.

Працюємо над тим, щоб і наступні тижні додали Україні міцності – внутрішньої міцності – та потрібної співпраці зі світом. Щоб світ нас чув, розумів і підтримував. Я дякую всім, хто допомагає!

Слава кожному й кожній, хто б’ється й працює заради України та людей!

Слава Україні!