Немає таких слів, щоб описати силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб його народ зберіг волю та здобув перемогу – Президент у День пам’яті захисників України

У День пам’яті захисників України Президент Володимир Зеленський ушанував воїнів, полеглих у російсько-українській війні.

«Щороку 29 серпня ми вшановуємо пам’ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи нашу державу. Захищаючи незалежність України, свободу для всіх наших людей. Цілісність України. Право України бути серед вільних націй», – сказав Глава держави.

У супр оводі роти почесної варти Президент встановив квіткову композицію до Стіни пам'яті на Михайлівській площі в Києві.

«Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героя, який залишається навічно в бою, щоб тільки його народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. І хай сльози, які будуть сьогодні, хай мовчання, яке сьогодні звучатиме гучніше, ніж будь-які слова, хай наша шана, яка є абсолютно щирою, скаже всім, що ми відчуваємо насправді та наскільки ми вдячні всім нашим захисникам і захисницям, чиє життя стало життям України», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент і всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять українських героїв, які віддали свої життя за Україну.

«Хай буде світлою пам’ять усіх наших воїнів», – додав Глава держави.

Володимир Зеленський передав ордени «Золота Зірка» членам родин українських захисників, які були удостоєні звання Героя України посмертно.

Зокрема, найвищої державної нагороди посмертно удостоєні:

Сапер ЗСУ полковник Олександр Махачек, який у травні 2022 року під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу дороги Бахмут – Лисичанськ своєчасно організував евакуацію особового складу, чим зберіг життя побратимам і забезпечив виконання бойового завдання. Загинув від влучання снаряда в бліндаж.

Заступник командира авіаційної ескадрильї підполковник Вадим Благовісний, який із початку повномасштабного вторгнення РФ здійснив 95 бойових вильотів. Героїчно загинув під час виконання бойового завдання.

Командир авіаційної ескадрильї майор Євген Лисенко. На початку березня 2022 року на Житомирщині він виявив два ворожі літаки та героїчно вступив з ними у бій, знищивши одне із повітряних суден. Його літак підбив ворог, а сам український пілот героїчно загинув.

Розвідник капітан Дмитро Романченко, який особисто організував евакуацію поранених і загиблих бойових товаришів, після чого залишився на бойових позиціях, безпосередньо керуючи підрозділом під час бою на Донеччині. Загинув унаслідок розриву артилерійського снаряда.

Капітан Едуард Камардін, який під час бою 5 вересня 2022 року на Миколаївщині особисто евакуював п'ятьох поранених військовослужбовців і надав їм першу медичну допомогу. Також, коригуючи вогонь, знищив ворожий склад. Прикриваючи побратимів, капітан загинув унаслідок ворожого артобстрілу.

Командир розвідувального взводу старший лейтенант Сергій Сучков, який третього травня 2022 року під час масованого артобстрілу зумів вивести свою розвідувальну групу в безпечне місце, але сам героїчно загинув.

Командир механізованого взводу молодший лейтенант Вадим Блищик, який загинув 14 серпня 2022 року під час інтенсивного обстрілу взводного опорного пункту з артилерії, прикривши своїм тілом підлеглого військовослужбовця.

Командир розвідувального взводу головний сержант Кирило Марач, який у серпні 2022 року під час успішного штурму й зачистки взводного опорного пункту, прикриваючи підлеглого військовослужбовця, зазнав поранення й помер у шпиталі.

Командир танка головний сержант Микола Янишин, який загинув у травні 2022 року внаслідок ворожого артилерійського удару під час порятунку своїх побратимів з іншого танка.

Старший сержант Михайло Чабаненко, який у серпні 2022 року відбив три штурми опорного пункту на Донеччині, забезпечивши знищення декількох десятків солдатів противника, але загинув унаслідок інтенсивного артобстрілу.

Навідник сержант Денис Лабунський, який виявив хоробрість і стійкість під час боїв у Бахмуті, завдаючи ворогу максимальних втрат. Загинув у Бахмуті в листопаді 2022 року внаслідок прямого влучання снаряда противника.

Розвідник старший солдат Валентин Климчук, який у липні 2022 року під час штурму ворожих позицій у Миколаївській області особисто здійснив підрив двох ворожих бліндажів і захопив бойові документи противника. Коли закінчилися боєприпаси, він знайшов ворожий кулемет і прикрив відхід своєї розвідгрупи. Героїчно загинув від кулі снайпера.

Солдати Леонід і Роман Бутусіни. На початку березня 2022 року двоє братів у запеклих боях із переважальними силами противника на Чернігівщині не відступили, діяли рішуче та сміливо, відстрілювалися до останнього набою, прикриваючи інших військовослужбовців, і ціною власного життя врятували понад 30 бійців.

Командир відділення батареї протитанкових керованих ракет «Стугна-П», солдат Юрій Ковальчук, який у травні 2022 року вміло відбивав усі ворожі атаки, проявивши героїзм і незламність, до останнього залишився на бойовій позиції й загинув унаслідок артилерійського обстрілу.

Крім того, звання Героя України (посмертно) удостоєно:

Заступника начальника відділу прикордонної служби Державної прикордонної служби України майор Івана Волочія, який стримував просування ворога поблизу Ізюма Харківської області у березні 2022 року. Загинув унаслідок ворожого пострілу з танка.

Інспектора ДПСУ майстер-сержанта Олександра Маслака, який разом з іншими оборонцями кордону тривалий час усіма наявними засобами завдавав уражень окупантам у Маріуполі. Загинув, прикриваючи відхід побратимів.

Лейтенанта Національної гвардії України Віталія Коваля, який був одним з оборонців Бахмута.

Молодшого сержанта НГУ Євгена Білаша, який загинув, прикриваючи відхід своєї групи під час виконання бойового завдання.

Керівника групи снайперів полковника СБУ Олександра Вдовиченка, активного учасника розвідувально-пошукових та контрснайперських заходів. Під його керівництвом групи снайперів здійснили понад 10 результативних виходів на Донеччині.