Неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Норвегії: державним секретарем Міністерства закордонних справ Торгейром Ларсеном і державним секретарем Міністерства оборони Фреде Хермансеном.

«Попри складну зиму, яку ми переживаємо цього року, надзвичайно важливо відчувати підтримку друзів. Норвегія залишається твердо відданою допомозі Україні. Дякуємо за Програму Нансена, її військову та гуманітарну складові. Дякуємо за другу найбільшу за обсягом допомогу Україні – 8,3 мільярда доларів у минулому та цьому роках», – наголосив Ігор Жовква.

Ключова тема зустрічі – енергетична підтримка. Заступник керівника Офісу Президента відзначив внесок Норвегії в енергетичну стійкість України: грант на суму майже 400 млн дол. США на імпорт газу у 2025 році та продовження грантової допомоги вже цього місяця. У січні Норвегія виділила 100 млн дол. на ремонт енергетичного обладнання та 100 млн дол. на імпорт газу.

Також сторони обговорили гарантії безпеки для України. Ігор Жовква відзначив участь Норвегії та особисто Прем’єр-міністра Йонаса Гара Стере в цьому процесі.

«Норвегія є одним із ключових наших партнерів. Ми вдячні вашій країні за роль у Коаліції охочих, за приєднання до Паризької декларації. Через географічні реалії ви розумієте нас як ніхто інший: неможливо говорити про безпеку у Європі без гарантування безпеки в Україні», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Окрему увагу приділили подальшому розвитку ініціативи PURL, яка забезпечує закупівлю ракет для систем ППО Patriot і рятує життя. Норвегія зробила найбільший внесок – 840 млн дол. Україна розраховує на збереження такого ж обсягу фінансування і цього року.

Україна та Норвегія також домовилися активізувати співпрацю у спільних оборонних проєктах, зокрема у виробництві дронів, для посилення обороноздатності України та всієї Європи.