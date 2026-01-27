Українська виставка «Одна парта. Два сліди», присвячена освіті під час війни, відкрилася в Раді Європи

У Раді Європи відкрилася виставка «Одна парта. Два сліди», яку представила Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів. Це шкільна парта, половина якої зазнала руйнування, а друга – така, якою має бути у світі без війни.

Цю експозицію вперше представили в межах п’ятого Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2025 року. Парта є частиною глобальної комунікаційної кампанії Every generation leaves its mark. Education shapes its legacy («Кожне покоління залишає свій слід. Освіта визначає який»), створеної у співпраці з ЮНІСЕФ.

Головна мета виставки – привернути увагу до умов, у яких змушені навчатися українські діти через російську агресію. Цієї зими росіяни щодня завдають ударів по енергетичній системі України, через що міста й громади залишаються без електроенергії, тепла та водопостачання. Крім того, за даними Міністерства освіти і науки України, з початку повномасштабного російського вторгнення понад 3500 закладів освіти пошкоджені, 360 із них зруйновані повністю.

«Подвійна парта й дошка дають чіткий візуальний меседж: війна руйнує – освіта творить. Освіта є основою наших надій, розвитку та стійкості. Мільйони українських дітей, які продовжують навчатися навіть у нинішніх жорстких умовах – без опалення в домівках, – є свідченням людської стійкості», – зазначила перша леді України Олена Зеленська під час онлайн-звернення до учасників відкриття експозиції.

Виставка експонуватиметься в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з 26 до 30 січня.

Глобальна платформа Саміту перших леді та джентльменів – це міжнародне об’єднання подружжів лідерів різних країн світу. Платформа, яку ініціювала дружина Президента України, стала глобальним майданчиком для обговорення критичних гуманітарних питань, що формують наше спільне майбутнє.