Президент України й Федеральний канцлер Австрії обговорили підтримку українського енергетичного сектору

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Обговорили енергетичну ситуацію в Україні. Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла й тепла, і дуже важливо, щоб партнери реагували на це. Президент подякував Австрії за виділені минулого тижня кошти на підтримку енергетичного сектору України. Також лідери обговорили інші способи підтримки української енергосистеми.

Володимир Зеленський поінформував про тристоронні зустрічі української, американської та російської делегацій, які відбулися в ОАЕ минулого тижня. Глава держави зазначив, що зокрема обговорювали гарантії безпеки.

«Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива зокрема й завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський запросив Крістіана Штокера приїхати в Україну, щоб продовжити діалог під час особистої зустрічі.