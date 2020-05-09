Непродовольчі ринки треба відкривати за умови дотримання заходів безпеки – Президент

Виплати надбавок медичним працівникам за роботу з інфікованими коронавірусом за березень уже здійснюють, і завершити цей процес планують найближчим часом. Про це відзвітував міністр охорони здоров'я Максим Степанов Президенту України Володимиру Зеленському на традиційній нараді з представниками Кабінету Міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Глава держави доручив проконтролювати доплати до 300% і за квітень, які здійснюються за новою фінансовою формулою. Для цього всі відповідні лікарні мають укласти договори з Національною службою здоров'я України.

«Простежте, щоб лікарні укладали ці угоди. Давайте завершимо ці виплати якомога швидше. Наші лікарі заслужили на це», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенту також доповіли, що серед лідерів за новими виявленими випадками інфікування залишаються Чернівецька область та місто Київ. За минулу добу загалом в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість лабораторно підтверджених нових випадків хвороби – 427 і 422 відповідно. Рівень летальності залишається невисоким – 2,7%.

Порушили також питання відкриття непродовольчих ринків.

«Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити й ринки. На таких самих умовах, що й продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження», – наголосив Володимир Зеленський.