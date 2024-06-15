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Сьогодні день, коли світ починає наближати справедливий мир – виступ Президента України на першому пленарному засіданні Глобального саміту миру
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Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України визнали всі учасники Саміту миру – Володимир Зеленський

16 червня 2024 року - 19:34

Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет України визнали всі учасники Саміту миру – Володимир Зеленський

Зібрання представників такої кількості поважних країн, організацій і релігійних лідерів на Глобальному саміті миру свідчить про те, що мир потрібен усім. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за підсумками Саміту у Швейцарії.

«Незалежність, територіальну цілісність і суверенітет визнали абсолютно всі учасники Cаміту. Більшість світу. Це дає потужну підтримку для України. Це один з успіхів цього Саміту», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що примусити Росію до миру можна двома шляхами. Перший – дипломатичний, другий – міцна оборона й потужна армія.

«Найголовніший успіх для нас – це, безумовно, закінчення війни. Це не успіх, це єдина можливість існування в цьому світі, єдина справедлива можливість життя. І ми будемо робити все, щоб закінчити війну. Сьогодні тільки перший крок, але такий потужний», – зауважив Президент.

Він зазначив, що далі дипломатична робота продовжиться на рівні радників із питань національної безпеки. Вони розроблятимуть покроковий план щодо трьох пунктів, які містить Спільне комюніке про основи миру: продовольча безпека, ядерна та енергетична безпека, звільнення всіх полонених і депортованих українців.

«Безумовно, ми – частина Європи і географічно, і ментально. Але дуже важливо, щоб усі ці зустрічі були на різних континентах, на територіях країн, які, може, не об’єднані з нами кордонами, але які точно об’єднані з нами цінностями. І це дуже важливо. І тому будуть ці зустрічі і в Африці, і в Латинській Америці, у Європі, в Азії. Ми спрямовуємо зараз свої зусилля саме на це. Після цього буде план – спільний план», – підсумував Володимир Зеленський.

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Робочий візит Президента України до Швейцарії для участі в Саміті миру

15 червня 2024 року - 15:45
Президент України Володимир Зеленський з учасниками інавгураційного Саміту миру в Швейцарії, 15 червня 2024 року.
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