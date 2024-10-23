Ніде у світі не повинно бути сили в таких слів, як «окупація», «полон», «депортація» – виступ Президента на парламентському саміті Кримської платформи

Дорога Латвіє!

Всі учасники саміту Кримської платформи!

Дорогі наші справжні друзі!

Радий бачити вас на вже третьому саміті нашої Кримської платформи.

Дякую всім вам за участь у саміті, за ваші добрі слова про Україну й за надану нам підтримку.

Кількість державних прапорів у цій залі зараз точно свідчить про те, що Росія з 14-го року провалилась у головному для неї, а саме: Путіну не вдалося зробити міжнародний злочин частиною норми для народів.

Саме із захоплення Криму почався напад Росії на систему міжнародного права.

Але вкрасти землю іншого народу, депортувати тих, хто чинить спротив, і зламати життя цілої нації – тобто все, що робить Росія, – ніколи не буде прийнято міжнародною спільнотою.

Для всіх держав однаково цінно зберігати суверенітет, територіальну цілісність і право визначати своє майбутнє.

На цьому базується Статут ООН.

Не на тому, що хтось може вирішити спалити життя сусіднього народу чи депортувати його, як це неодноразово робила Москва з народами нашого регіону, а на зовсім інших цілях і принципах.

Статут ООН – це про справжній мир, а не про те, як нормалізувати війну.

І зараз, коли деякі лідери держав зібралися на путінському саміті в Казані й коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових із Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито «недопущення напруги», ми все одно знаємо: переможе не злочинець, не той, хто руйнує й депортує, а той, хто об’єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і Статуту ООН.

Майже два роки тому на саміті «Групи двадцяти» в Індонезії я запропонував Формулу миру, яка може відновити повну дієвість цілей та принципів Статуту ООН і реально захистити життя від агресій.

Йдеться не тільки про Україну.

Якщо будемо успішні ми в тому, щоб завершити цю війну справедливо, то будь-який інший народ, проти якого можуть планувати подібну агресію, зможе бути впевненим, що світові вистачить сил та єдності, щоб захистити міжнародне право.

Тому я прошу всіх вас бути активними та справді непохитними.

Злочинець не повинен виграти від цієї війни.

Ми повинні вистояти в боях, які тривають зараз на землі в Україні. Так само ми повинні вистояти в битвах, які тривають у площині дипломатії.

Росія ухиляється від справжньої дипломатії та не хоче віддавати вкрадене.

Але треба примушувати їх робити це.

Тобто треба посилювати Україну та наші з вами спільні позиції.

Україна представила партнерам План перемоги, який містить усе необхідне, щоб позбавити Росію будь-яких альтернатив, на які вона зараз розраховує, окрім справедливого миру.

Перше – Україна вже давно заслуговує на геополітичну визначеність, і це – запрошення в НАТО, що є правом кожної демократичної нації у Європі.

Друге – оборона. Ми всі з вами однаково зацікавлені в тому, щоб Путін не був успішним на фронті.

Третє – стримування. Для всіх важливо, щоб війна закінчилась і не відновилась.

Четверте – економічна співпраця. Ми повинні разом працювати заради економічної сили наших народів.

І пʼяте – безпека. Ми маємо гарантувати надійну безпеку.

Все це дає План перемоги.

Прошу вас бути адвокатами цих пунктів у ваших столицях і в розмовах із партнерами.

Коли та якщо План перемоги буде повністю реалізований, ми побачимо Росію на Саміті миру.

Ми побачимо реалізованою Формулу миру.

Побачимо повністю відновлену дієвість цілей і принципів Статуту ООН.

Сьогодні, у Міжнародний день ООН, особливо потрібно про це сказати.

Сказати тоді, коли мету, заради якої створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери ООН, а ось такі формати співпраці, як Кримська платформа чи як Саміт миру.

І дуже хотілося б нагадати міжнародній бюрократії та політичним лідерам, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь у Казані.

Дорогі учасники Кримської платформи!

Я дякую вам за те, що сьогодні ми всі – разом.

Дякую, що весь цей час допомагаєте боротися за справедливість для нашої землі та всіх наших людей, і особливо тих, кого потрібно звільнити з російської окупації, із російського полону, із російської депортації.

Знаю, що серед вас є представники кримськотатарського народу і є зараз Наріман Джелял, представник кримськотатарської спільноти, корінного народу Криму. Людина, яка пройшла російську неволю – репресії та ув’язнення. І його свобода є доказом того, що єдність і рішучість можуть зробити реальністю навіть те, що здавалося неможливим.

Ніде у світі не повинно бути сили в таких слів, як «окупація», «полон», «депортація».

Обов’язково маємо досягти справжнього миру.

Слава Україні!