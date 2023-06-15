​Ніхто не може почуватися захищеним, поки Росія намагається зробити агресію глобальною нормою – Президент України після зустрічі з делегацією африканських країн у Києві

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Союзу Коморських Островів Азалі Ассумані, Президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, Президентом Республіки Сенегал Макі Саллем, Президентом Республіки Замбія Хакаінде Хічілемою та Прем’єр-міністром Арабської Республіки Єгипет Мустафою Мадбулі, які прибули до нашої держави з візитом.

У зустрічі також взяли участь спеціальні представники президентів Республіки Конго Флоран Нтсіба та Республіки Уганда Рухакана Ругунда.

Вітаючи делегацію країн Африки в Україні, Володимир Зеленський відзначив, що голос Африканського континенту повинен чути світ, зокрема, коли йдеться про фундаментальні безпекові питання й відновлення реальної сили Статуту ООН та всієї системи міжнародного права.

«На жаль, цей день почався із чергової російської терористичної атаки проти України. Крилаті й балістичні російські ракети сьогодні показали реальне зневажливе ставлення Росії і до зусиль щодо відновлення миру, і до всіх лідерів світу, які намагаються захистити світ від агресії. Росія є єдиним джерелом війни та єдиною причиною, чому наслідки цієї війни завдають шкоди всьому світу, різним народам на всіх континентах. Ніхто не може відчувати, що їхні кордони захищені, а безпеку їхніх людей гарантовано, поки Росія намагається зробити агресію й крадіжку чужих земель глобальною нормою», – наголосив Глава Української держави.

Він акцентував, що припинення російського терору й виведення російських військ з усієї території України – це єдине, що здатне зупинити цю війну.

«Україні та всьому світу не потрібні ані «заморожені» конфлікти, ані війни, що тліють. Мир потрібен», – переконаний Володимир Зеленський.

Зокрема, під час зустрічі в Києві він презентував лідерам африканських країн українську формулу миру й поінформував про те, як конкретні пункти формули приведуть до відновлення повної безпеки для України та всіх інших держав і народів, які так чи інакше страждають від наслідків російської агресії.

«Продовольча безпека, радіаційна безпека, безпека мореплавства, стабільність глобальних ринків і соціальний спокій у світі – усе це можливе лише тоді, коли агресії не буде й коли буде реалізована формула миру. Всі нації світу заслуговують на те, щоб жити вільно, без нав’язування чужої волі військовим чи політичним шляхом», – зазначив Глава держави.

Він висловив подяку всім учасникам зустрічі за підтримку принципу територіальної цілісності держав та захищеності націй від агресій.

«Сьогодні побачив перспективу нашої спільної роботи над конкретними пунктами формули миру. Звичайно, я запросив держави Африки взяти участь у Глобальному саміті миру, який ми готуємо», – додав Володимир Зеленський.

Глава Української держави також зауважив, що сьогодні президенти, очільник уряду та високі представники африканських держав відвідали Бучу на Київщині й побачили наслідки російської окупації.

«Сьогодні я закликав учасників нашої зустрічі представити своє бачення того, як можна подолати наслідки скоєних Росією злочинів і не допустити їх повторення. Зокрема, це й злочин масової депортації українських дітей – вони вкрадені з окупованих районів, їх утримують у Росії», – сказав Президент України.

Під час перемовин ішлося про російський теракт на Каховській ГЕС та його наслідки для людей, довкілля й інфраструктурних обʼєктів, зокрема для Запорізької атомної електростанції, яку російські війська окупують уже понад рік і використовують як прикриття для обстрілів українських міст.

«Радіація не знає кордонів між державами й може досягти будь-якого континенту. Лише деокупація Запорізької АЕС та її повернення під український контроль може гарантувати надійний захист від радіаційних інцидентів на станції. Закликав учасників нашої зустрічі представити своє бачення, як цього досягти, коли єдине, що цікавить Росію, – це збільшення виробництва ракет для терору й нові злочини проти людей та міжнародного порядку, проти природи й Статуту ООН», – наголосив Володимир Зеленський.

Він акцентував, що будь-які переговори керівництво Росії сприймає як можливість накопичити силу й розширити агресію, і Україна вже в цьому переконалася.

«Іще раз зазначу: потрібен реальний мир, а отже, реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної території», – сказав Президент.

Крім того, під час зустрічі сторони обговорили питання продовольчої безпеки світу, у якому Україна вже продемонструвала свою глобальну силу. Володимир Зеленський представив учасникам переговорів результати двох експортних ініціатив: Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми «Зерно з України».

«Ми реально допомагаємо світу й конкретно – багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці. Постачання продовольства має бути надійно гарантоване, і право кожної людини на їжу має бути забезпечено попри будь-які намагання таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду та соціальної нестабільності для шантажу народів», – заявив Президент.

Він звернувся до учасників зустрічі з пропозицією презентувати своє бачення того, що можна спільно зробити для кращого забезпечення глобальної продовольчої безпеки та створення, зокрема, зернових хабів.

Також, за словами Глави держави, Україна має конкретні пропозиції для розвитку людського капіталу країн-партнерів, передусім завдяки цифровій стійкості соціальних і державних інституцій.

«Ми готові значно розширити освітні програми для студентів, зокрема з країн Африканського континенту», – зазначив Володимир Зеленський.

«Але передусім ми маємо відновити повну силу Статуту ООН і припинити цю жорстоку російську агресію та звільнити нашу землю, наших людей від російського імперського зла. Для цього потрібні глобальні зусилля, і я дякую всім, хто здатен до таких зусиль і допомагає Україні, а отже, собі, своїй власній безпеці», – сказав Президент.