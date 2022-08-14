Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія і менше триватиме ця війна – звернення Президента Володимира Зеленського
Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія і менше триватиме ця війна – звернення Президента Володимира Зеленського

14 серпня 2022 року - 22:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України – перша леді в інтерв’ю сінгапурському телеканалу

15 серпня 2022 року - 14:37

Що сильнішою буде Україна, то слабшою буде Росія і менше триватиме ця війна – звернення Президента Володимира Зеленського

14 серпня 2022 року - 22:11

Робитимемо все, щоб нові санкції проти Росії блокували її атомну галузь – звернення Президента України

13 серпня 2022 року - 21:56

Візові обмеження для громадян РФ справедливі, і всі захисники європейських цінностей мають на них наполягати – звернення Президента України

12 серпня 2022 року - 23:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента у заходах з нагоди Дня молоді
Участь Президента у заходах з нагоди Дня молоді

12 серпня 2022 року - 15:35

Перейти до всіх галерей

Ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України – перша леді в інтерв’ю сінгапурському телеканалу

15 серпня 2022 року - 14:37

Ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України – перша леді в інтерв’ю сінгапурському телеканалу

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю телеканалу CNA сінгапурського національного мовника Mediacorp. Вона прокоментувала наслідки, які спричинила для світу розв’язана Росією війна, зокрема зростання цін на енергоносії та продукти, яке відбулося в багатьох країнах.

«Люди в інших країнах мають знати: якщо в них зростають ціни, то винна в цьому не Україна, а загарбник, який розпочав війну. Вони мають знати, хто це спричинив, і тоді зможуть обрати правильний курс», – наголосила дружина Президента.

«У цій війні ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції. Можна бути або на боці загарбника, або на боці того, на кого напали. Третього немає. Щоб визначитися, треба просто чесно в себе запитати: чи хотів би я бути на місці України та українців і зазнати такого нападу?» – додала Олена Зеленська.

в
Відео
Версія для друку