Ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції щодо війни Росії проти України – перша леді в інтерв’ю сінгапурському телеканалу

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю телеканалу CNA сінгапурського національного мовника Mediacorp. Вона прокоментувала наслідки, які спричинила для світу розв’язана Росією війна, зокрема зростання цін на енергоносії та продукти, яке відбулося в багатьох країнах.

«Люди в інших країнах мають знати: якщо в них зростають ціни, то винна в цьому не Україна, а загарбник, який розпочав війну. Вони мають знати, хто це спричинив, і тоді зможуть обрати правильний курс», – наголосила дружина Президента.

«У цій війні ніхто у світі не може стояти на нейтральній позиції. Можна бути або на боці загарбника, або на боці того, на кого напали. Третього немає. Щоб визначитися, треба просто чесно в себе запитати: чи хотів би я бути на місці України та українців і зазнати такого нападу?» – додала Олена Зеленська.