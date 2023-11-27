Ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплавству, ніж Росія – звернення Президента України до учасників 33-ї асамблеї Міжнародної морської організації

Пане президенте, пані та панове!

Радий вітати вас з України. І радий можливості засвідчити, що ми, українці, разом із нашими партнерами довели, що свобода мореплавства є й буде непорушною. Хоч би якою значною була сила, що прагне знищити свободу мореплавства, сила співпраці націй завжди потужніша. Завжди.

Упевнений, що ви поінформовані щодо ситуації в Чорному морі. Саме в цій акваторії свобода мореплавства зазнала найбільшого удару з часів Другої світової війни – з вини однієї держави та через її неспровоковану й злочинну агресію.

У перший же день повномасштабної війни Росія заблокувала наші порти в Чорному морі, зламавши наші маршрути морської торгівлі. Це призвело до колосальних негативних наслідків, передусім із погляду продовольчої безпеки світу. Експорт продовольства з України – це те, від чого залежить життя близько 400 мільйонів людей у різних частинах світу – у Африці та Азії. І найбідніших народів, і тих, чиє соціальне життя міцне, але, на жаль, може зазнати удару хаосу через дефіцит їжі на столах у людей. Ми подолали цю загрозу.

Перше – ми відновили роботу частини морських портів України, і це – велике щастя для кожного народу, коли бачиш, як порти повертаються до нормального функціонування. Я запрошую представників усіх поважних членів Міжнародної морської організації до нашого міста Одеси та інших портових міст Одеського регіону, щоб ви могли на власні очі побачити, які складнощі подолали наші люди. Через скільки ракетних і дронових атак Росії пройшла наша інфраструктура. Лише в ніч на цю суботу, коли в Україні вшановували жертв масштабного штучного голоду – Голодомору-геноциду, організованого Москвою 90 років тому, – проти України російська армія застосувала 75 «шахедів» – убивчих дронів. Сотні таких дронів і щонайменше десятки ракет Росія застосовує щомісяця. І я вдячний усім партнерам, які допомагають Україні з ППО. Попри все ми змогли випустити з портів сотні суден із вантажами для таких країн, як Нігерія та Лівія, Марокко та Ємен, Бангладеш і Китай, та десятків інших. Я вважаю, що ця організація, Міжнародна морська організація як установа, що створювалася для глобальної безпеки на морі, мала б приділяти суттєво більше реальної уваги безпечному функціонуванню морських портів нашої країни та всіх тих регіонів, де є або може бути агресія.

Друге – одним із перших успіхів України та всієї міжнародної спільноти в захисті на морі стала Чорноморська зернова ініціатива, яку ми запустили разом з Організацією об’єднаних націй і Туреччиною. Втім, і цю виключно мирну, позитивну для світового ринку ініціативу, посередником у якій була ООН, Росія зруйнувала. Ця держава-терорист зацікавлена лише в одному – щоб усе могло бути зброєю для неї: і дефіцит продовольства, і будь-що інше. Якби не сміливість і майстерність наших воїнів, то й зараз би Чорне море було буквально мертвим морем – із погляду загрози вільному мореплавству. Військовий флот Росії неодноразово бив по портах і по цивільних суднах у цій акваторії. Але зараз можливості Росії значно обмежені – ми відігнали її флот із нашої частини морської акваторії. І це дало нам змогу запустити альтернативні маршрути в Чорному морі: вже майже 6 мільйонів тонн вантажів перевезено менш ніж за три місяці.

І третє – Україна ніколи не жаліється на складні обставини, а завжди пропонує рішення, які можуть стати корисними для всіх у світі, хто цінує нормальні міжнародні відносини. У відповідь на російську агресію ми запропонували всеохопну Формулу миру, що передбачає, зокрема, гарантування продовольчої безпеки світу. А це просто неможливо, якщо теперішні чи потенційні агресори розглядатимуть море як простір для війни. Кожен, хто намагається зруйнувати фундаментальні принципи мореплавства, має за це відповідати. Свобода морів – це одна з ключових свобод, які дали людству змогу стати на шлях прогресу. Ми разом маємо її захищати.

І тому зараз я хочу ще раз засвідчити вдячність України усім тим державам – членам Міжнародної морської організації, які вже приєдналися до нашої глобальної роботи заради реалізації Формули миру та брали участь у відповідних зустрічах у Данії, Саудівській Аравії та на Мальті. Запрошую й усі інші держави світу, які поважають міжнародне право, приєднуватися до спільної роботи. А також закликаю вас на рівні цієї організації довести, що жоден руйнівник свободи мореплавства не залишиться безкарним. Росії не місце в Міжнародній морській організації, не місце в її керівних органах, бо ніхто за останні десятиліття не завдав більшої шкоди вільному мореплавству, ніж Росія. Вона повинна за це справедливо відповідати, і така відповідальність агресора гарантуватиме збереження глобальної довіри до цієї нашої організації.

Я дякую вам за увагу! Дякую за підтримку!

Слава Україні!